Куда поехать на отдых зимой: недорогие направления в Европе

Чего зимой точно не хватает всем нам, так это даже не тепла, а солнечного света. Однако если правильно выбрать направление для отпуска, все это вместе можно найти даже в пределах Европы.

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Издание Travel of Path рассказало о четырех направлениях, которые помогут вам согреться на насладиться солнцем зимой. Бонусом идет то, что в низкий сезон здесь нет толп отдыхающих и снижаются цены на перелеты и проживание.

Лимассол, Кипр

Находящийся на самом юго-востоке Европы средиземноморский остров Кипр может похвастаться очень мягкими зимами. А его столица Лимассол является одновременно древним портом и суперсовременным городом, за что даже получил звание "Дубай Кипра".

Обязательно посетите здесь старый город с его уютными улицами и многочисленными кафе в греческом стиле. А монументальная средневековая крепость, Лимассольский замок, откроет вам поразительное количество древних артефактов.

Прогуливаясь по набережной, обсаженной пальмами, вы увидите ряды современных небоскребов, возвышающихся над бирюзовыми водами моря. При этом, скорее всего, вам даже не придется надевать пальто, поскольку в холодные месяцы года температура все еще составляет комфортные 17 градусов.

Марбелья, Испания

Пока вся Европа мерзнет на зимнем холоде, в Марбелье об этом даже не слышали. Температура днем здесь держится около 20 градусов, а осадков бывает совсем немного – на январь в среднем приходится всего 5 дождливых дней. Это ближайший к субтропическому климат, который только можно встретить не на океанском побережье.

Оживленный курортный город Марбелья зажат между горами Сьерра-Бланка и Средиземным морем. Оно может похвастаться более чем 25 километрами пляжей с золотистым песком, перемежающихся роскошными виллами и гостиницами. И этот шикарний отдых стоит в разы меньше чем в высокий сезон.

Конечно, купаться зимой может быть холодно даже здесь. Однако город предлагает немало культурных достопримечательностей, которыми можно любоваться. Посетите древний центр, до сих пор сохраняющий дух эпохи Возрождения.

Лагос, Португалия

Всего за пять часов езды к западу от Марбельи вы доберетесь до Лагоса в Португалии – культурной столицы провинции Алгарве. Здесь находятся все красивейшие пляжи региона, включая Прайя-душ-Эстудантес. Это один из самых живописных пляжей в Португалии, если не во всей Европе. Его легко узнать по многовековому мосту в римском стиле, соединяющем два скальных образования. С дневной температурой на уровне 18 градусов, в низкий сезон здесь будет приятно наслаждаться солнечными ваннами.

Не обходите вниманием окруженный стенами исторический центр Лагоса. Он был построен еще в Средние века. Здесь хорошо сохранились форты и церкви в стиле барокко, а также несколько традиционных закусочных, где можно попробовать бакаляу и другие свежие морепродукты. В целом, Лагос является одним из самых дешевых солнечных направлений в Европе вне зависимости от сезона.

Маспаломас, Гран-Канария

Испанский остров Гран-Канария находится у побережья Западной Африки, поэтому именно сюда следует отправляться за зимним солнцем. Город Маспаломас известен своими нескончаемыми километрами мягких песков медового цвета, огромным заповедником дюн и семейным центром Holidayworld Maspalomas – самым большим парком развлечений на всем острове.

Гран-Канария не зря известна как земля вечной весны: здесь никогда не бывает слишком холодно или слишком жарко, вне зависимости от сезона. Так, в январе температура здесь держится на уровне 20-22 градусов тепла днем. Местные же варианты размещения предлагают роскошные условия за очень умеренные деньги.

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