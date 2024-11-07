Как подготовить туи к зиме: что нужно сделать в ноябре

Туи являются одними из самых популярных декоративных растений, независимо от того – украшаете ли вы сад или небольшой палисадник в городе. Однако они часто страдают зимой от холодов, а значит, нуждаются в правильной подготовке к зиме.

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В ноябре настает время позаботиться о туях перед зимовкой. Как правильно это сделать, посоветовали эксперты издания Onet Zielony.

Осенний полив

Ноябрь может быть изменчивым по температуре, но пока земля не промерзла, тую следует полить, особенно если была сухая осень. Нехватка воды в земле в зимние месяцы приводит к серьезному стрессу и растение может даже погибнуть. Поэтому выберите день, когда нет заморозков и проведите туям влагозарядный полив. Вода должна добраться до самых глубоких корней. Туя будет терять влагу даже в мороз, поэтому ей нужны запасы влаги в почве.

Мульчирование

Мульчирование – отличный способ защитить корни туи от промерзания. Просто разложите подходящий материал по земле вокруг ствола, чтобы укрыть их. Подойдут сосновая кора или опилки, торф или компост. Мульча не только предотвращает потерю тепла, но и способствует сохранению влаги в почве, что очень полезно для туи зимой. Кроме того, мульча подавляет рост сорняков весной, которые могут конкурировать за воду и питательные вещества с туей.

Защита от ветра и снега

Порывы зимнего ветра и тяжелый слой снега могут приводить к деформации ветвей туи или даже к их повреждению. Чтобы этого не произошло, следует позаботиться о подвязывании растений лентой из джутовой ткани или агроткани.

Подкормка туи в ноябре

Ноябрь – последний момент для обеспечения питательными веществами. Лучше всего использовать специальные осенние удобрения, богатые калием и фосфором. Эти элементы стимулируют одеревенение побегов, что повышает их устойчивость к низким температурам. А вот удобрений с содержанием азота лучше избегать. Они стимулируют рост растений, что в ноябре неуместно. Проснувшись в этот месяц, растение может просто не пережить зиму.

Осмотр здоровья

В ноябре следует внимательно осмотреть туи, нет ли на них признаков болезней и вредителей. Сухая, пожелтевшая хвоя может быть сигналом того, что растению не хватает влаги или ее атаковали вредители. Механически удалите поврежденные части и при необходимости обработайте дерево соответствующими защитными препаратами.

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