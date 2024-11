Стало известно, когда выйдет 5 сезон 'Очень странных дел': опубликован интригующий тизер

Фанаты сериала "Очень странные дела" могут приготовиться к новым сюрпризам. Netflix объявил, что пятый и финальный сезон выйдет в 2025 году, завершив увлекательную историю города Хокинс в Индиане.

Видео дня

Платформа выпустила тизер, в котором раскрывают названия последних восьми эпизодов сериала. Эти названия не только интригуют, но и намекают на возвращение к первым сезонам.

Первый эпизод финального сезона будет называться The Crawl, а следующий - The Vanishing of..., являющийся отсылкой к премьерному эпизоду первого сезона The Vanishing of Will Byers ("Исчезновение Билла Байерса").

Эпизоды 5 сезона:

The Crawl – "Вылазка"

The Vanishing of... – "Исчезновение"

The Turnbow Trap – "Ловушка"

Sorcerer – "Колдун"

Shock Jock – "Электрошок"

Escape From Camazotz – "Побег из Камазоца"

The Bridge – "Мост"

The Rightsside Up – "По эту сторону"

Фанаты уже высказывают теории, что новое "исчезновение" может касаться другого персонажа, возможно, Холли Уилер, сестры Майка, которую, по слухам, сыграет актриса Нелл Фишер из фильма Evil Dead Rise. Однако официального подтверждения Netflix пока нет.

Особого внимания заслуживает финальный эпизод сезона, названный The Rightsside Up (По эту сторону), перекликающийся с эпизодом The Upside Down (Перевернутый) первого сезона. Такая игра слов символизирует возможный финальный поворот сюжета, который должен решить судьбу появлявшегося в сериале альтернативного измерения с самого начала.

Названия эпизодов также намекают на новые темы и локации. К примеру, Turnbow Trap, вероятно, касается местного предприятия Turnbow Land Development & Realty, рекламный щит которого уже появлялся в тизерах, а Shock Jock намекает на появление радиостанции WSQK в сюжете. Эти элементы обещают расширить вселенную Stranger Things и добавить новые загадки.

Кроме названий эпизодов, в тизере стало известно, что события последнего сезона будут проходить осенью 1987 года, то есть через четыре года после событий первого сезона, начавшегося в 1983 году. Это значительный временной скачок, что может оказать существенное влияние на развитие персонажей и их взаимоотношения.

Также официальная страница сериала в Instagram поделилась фотографиями со съемочной площадки, на которых изображены главные актеры, включая Финна Вулфхарда, Ноа Шнаппа, Гейтена Матараццо, Калеба Маклафлина, Джо Кири, Наталию Дайер, Чарли Хитона, Дэвида Харбора и Вай.

Хотя сюжет оставляют под занавесом секретности, тизер подготовил поклонников к последней, наиболее масштабной главе. Netflix обещает сберечь элементы загадочности, сделавшие сериал культовым.

Ранее OBOZ.UA писал, что Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела". Киностудия обнародовала несколько закулисных моментов в честь восьмой годовщины дебюта киноленты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.