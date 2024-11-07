Доступная версия Apple Vision Pro выйдет позже, чем планировали: какими будут дисплеи

Если вы ожидали появления более дешевой версии гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro уже в следующем году, приготовьтесь набраться терпения. Инсайдеры сообщают, что техногигант отложил выход новинки на рынок.

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Как сообщил в соцсети Х (бывший Twitter) авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, Apple Vision Pro вряд ли появится в продаже раньше 2027 года. Причиной такой отсрочки он называет неуверенность Apple в том, что даже более дешевая версия гаджета будет пользоваться спросом. В частности, из-за отсутствия достаточного количества сценариев ее использования. Имеющаяся сегодня дорогая модель уже не оправдала возложенных на нее производителями надежд.

В то же время техногигант из Купертино намерен сосредоточиться на производстве новой Vision Pro с более мощным чипом М5. Именно ее выход аналитики ожидают в следующем году.

Ожидается, что удешевленная версия Apple Vision Pro будет иметь менее продвинутые характеристики, но при этом будет стоить около 2 000 долларов. Предполагалось, что на ней будет установлен чипсет серии А, а не М, а также экран с меньшей плотностью пикселей – 1500 ppi, а не 3391 ppi, как в первой версии гарнитуры.

Ранее сообщалось, что Apple раздумывает, какую версию дисплея ставить на гарнитуру. Находящиеся в работе два варианта предполагают добавление цветового фильтра к OLED-панели, однако один из них требует второго слоя, что может повлиять на толщину устройства. С этой точки зрения разработчикам более перспективным показалась версия OLED-дисплея на стеклянной основе, с нанесенным цветовым фильтром — красного, зеленого и синего. Потенциально это может обеспечить лучшую яркость, чем у оригинальной Vision Pro.

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