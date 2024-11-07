Лучше, чем джинсы: Виктория Бекхэм показала образ с трендовыми брюками

Джинсы – это, конечно, отлично, но будем честны, они давно превратились в униформу и заменяют нам чуть ли не всю повседневную одежду. Как вырваться из этого замкнутого круга, показала модная дизайнер Виктория Бекхэм.

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Миссис Бекхэм не так часто надевает джинсы, предпочитая классические брюки, элегантные костюмы и платья. Именно поэтому издание Who What Wear назвало ее именно той знаменитостью, на которую нужно обратить внимание, если вы хотите вдохновиться на изменения в гардеробе, придав своему стилю больше элегантности и шика.

Именно таким – элегантным и шикарным – был образ Виктории Бекхэм на вручении наград Harper's Bazaar Women of the Year Awards в Лондоне. На вечеринку она прибыла в белом костюме из блестящей атласной ткани. Внимание привлекал не только расслабленный мягкий жакет на тонком поясе, но и брюки. Вики выбрала широкую модель, хорошо посаженную на талии, которая свободно спадала до самого пола, несмотря на то, что звезда пришла на мероприятие на каблуках.

В общем образ получился сдержанным, но не строгим, роскошным и при этом элегантным. Однако следует учитывать, что столь блестящая ткань требует идеального тона лица, ведь хорошо его подсвечивает и может подчеркивать любые недостатки.

Добавим, что модные эксперты обратили внимание не только на Викторию. Вместе с ней на событие пришла дочь Харпер. Она выбрала для выхода бледно-голубое платье по фигуре, которое создала для своего бренда ее мама.

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