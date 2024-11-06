Джиджи Хадид появилась в стильном халате: кто положил начало тренду

Зимнее пальто – один из самых важных предметов в нашем гардеробе. Оно не просто является частью персонального стиля, но и согревает нас от холода. Но это не значит, что функциональность пальто должна преобладать над его видом.

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Это продемонстрировала модель и предпринимательница Джиджи Хадид. Она пришла на открытие попап-магазина своего бренда кашемировой одежды Guest in Residence в южнокорейском Сеуле в верхней одежде, напоминающей уютный халах, пишет Vogue. Кашемировое пальто на запах, которое надела Джиджи, имеет мягкие плечи и широкий пояс. А еще приятную пушистую текстуру.

Дополнила свой образ Хадид прямыми джинсами и мокасинами Miu Miu, которые надела без носков. Все вместе создавало расслабленный лук, словно звезда просто выскочила из своего дома забрать почту.

Родоначальником этой тенденции, возможно, была Изабель Юппер, прошедшая по красной дорожке Каннского кинофестиваля 2024 года в халате Balenciaga, сшитом из шелка. Затем на сентябрьском запуске Fenty Hair у Selfridges появилась Рианна в платье Jacquemus с открытыми плечами. А вскоре после этого Анджелина Джоли засветилась в пальто Falconeri с шалевым воротником на Нью-Йоркском кинофестивале. Итак, пальто-халаты вполне можно назвать трендом этой зимы.

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