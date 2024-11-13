Какой праздник отмечают 13 ноября: интересные факты

13 ноября православные верующие чтят память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Именины празднуют Иваны, Александры, Алексеи, Анатолии, Василии, Всеволоды, Романы, Саввы, Федоры, Яковы и, Яны.

Видео дня

В мире отмечают Всемирный день доброты, Всемирный день географических информационных систем, Международный день слепых, День жареного ужина, День симфонического металла. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 ноября

13 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святителя Иоанна Златоуста. Его считают одним основателем Константинопольского патриархата. Сейчас его внесли в список трех Отцов Церкви Православия.

Всемирный день доброты – международный праздник, отмечаемый 13 ноября. День доброты был введен в 1998 году Всемирным движением за доброту, коалицией неправительственных организаций.

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший школы и предпринимательство для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата отмечается как День слепых.

Всемирный день географических информационных систем отмечают по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций. В течение недели проходят различные мероприятия: выставки, семинары, дни открытых дверей, студенты и желающие знакомятся с последними достижениями в области геоинформатики.

Также в странах мира 13 ноября отмечают:

День сидетеля в США;

Международный день сосиски;

Неделя цифрового здравоохранения в Канаде;

День индейского пудинга в США.

Исторические события 13 ноября

1851 – день открытия Николаевской железной дороги.

1914 – в США Мэри Фелпс Джекобс запатентовал новый женский предмет нижнего белья, известный как "бюстгальтер без спинки".

1918 – началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР.

1918 – Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.

1945 – во Франции Шарль де Голль избран главой Временного правительства.

1971 – выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).

1980 – американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна.

1994 – по результатам референдума Швеция вступила в ЕС.

1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

2007 – Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.

2015 – террористические акты в Париже.

Родившийся 13 ноября

1850 – Роберт Стивенсон, британский писатель.

1858 – Михаил Коновалов, химик-органик, профессор Киевского политехнического института.

1869 – Александр Черняховский, украинский общественный деятель, врач-гистолог.

1889 – Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко), украинский писатель.

1937 – Остап Киндрачук, украинский кобзарь.

1943 – Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа.

1940 – Игорь Скрипник, директор Института прикладной математики и механики НАН Украины.

В этот день умерли:

1619 – Лодовико Каррачи, итальянский живописец, гравер и скульптор.

1803 – Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи.

1868 – Джоаккино Антонио Россини, итальянский композитор.

1923 – Иван Липа, украинский общественно-политический деятель, писатель, врач.

2010 – Элан Сендидж, американский астроном.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Пасха в 2025 году и почему дата совпадает у всех христиан

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.