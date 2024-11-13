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Какой праздник отмечают 13 ноября: интересные факты

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Какой праздник отмечают 13 ноября: интересные факты

13 ноября православные верующие чтят память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Именины празднуют Иваны, Александры, Алексеи, Анатолии, Василии, Всеволоды, Романы, Саввы, Федоры, Яковы и, Яны.

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В мире отмечают Всемирный день доброты, Всемирный день географических информационных систем, Международный день слепых, День жареного ужина, День симфонического металла. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 ноября

13 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святителя Иоанна Златоуста. Его считают одним основателем Константинопольского патриархата. Сейчас его внесли в список трех Отцов Церкви Православия.

Всемирный день доброты – международный праздник, отмечаемый 13 ноября. День доброты был введен в 1998 году Всемирным движением за доброту, коалицией неправительственных организаций.

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший школы и предпринимательство для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата отмечается как День слепых.

Всемирный день географических информационных систем отмечают по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций. В течение недели проходят различные мероприятия: выставки, семинары, дни открытых дверей, студенты и желающие знакомятся с последними достижениями в области геоинформатики.

Также в странах мира 13 ноября отмечают:

  • День сидетеля в США;
  • Международный день сосиски;
  • Неделя цифрового здравоохранения в Канаде;
  • День индейского пудинга в США.

Исторические события 13 ноября

  • 1851 – день открытия Николаевской железной дороги.
  • 1914 – в США Мэри Фелпс Джекобс запатентовал новый женский предмет нижнего белья, известный как "бюстгальтер без спинки".
  • 1918 – началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР.
  • 1918 – Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.
  • 1945 – во Франции Шарль де Голль избран главой Временного правительства.
  • 1971 – выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).
  • 1980 – американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна.
  • 1994 – по результатам референдума Швеция вступила в ЕС.
  • 1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.
  • 2007 – Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.
  • 2015 – террористические акты в Париже.

Родившийся 13 ноября

  • 1850 – Роберт Стивенсон, британский писатель.
  • 1858 – Михаил Коновалов, химик-органик, профессор Киевского политехнического института.
  • 1869 – Александр Черняховский, украинский общественный деятель, врач-гистолог.
  • 1889 – Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко), украинский писатель.
  • 1937 – Остап Киндрачук, украинский кобзарь.
  • 1943 – Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа.
  • 1940 – Игорь Скрипник, директор Института прикладной математики и механики НАН Украины.
  • В этот день умерли:
  • 1619 – Лодовико Каррачи, итальянский живописец, гравер и скульптор.
  • 1803 – Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи.
  • 1868 – Джоаккино Антонио Россини, итальянский композитор.
  • 1923 – Иван Липа, украинский общественно-политический деятель, писатель, врач.
  • 2010 – Элан Сендидж, американский астроном.

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