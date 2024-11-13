Какой праздник отмечают 13 ноября: интересные факты
13 ноября православные верующие чтят память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Именины празднуют Иваны, Александры, Алексеи, Анатолии, Василии, Всеволоды, Романы, Саввы, Федоры, Яковы и, Яны.
В мире отмечают Всемирный день доброты, Всемирный день географических информационных систем, Международный день слепых, День жареного ужина, День симфонического металла. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 13 ноября
13 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святителя Иоанна Златоуста. Его считают одним основателем Константинопольского патриархата. Сейчас его внесли в список трех Отцов Церкви Православия.
Всемирный день доброты – международный праздник, отмечаемый 13 ноября. День доброты был введен в 1998 году Всемирным движением за доброту, коалицией неправительственных организаций.
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший школы и предпринимательство для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата отмечается как День слепых.
Всемирный день географических информационных систем отмечают по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций. В течение недели проходят различные мероприятия: выставки, семинары, дни открытых дверей, студенты и желающие знакомятся с последними достижениями в области геоинформатики.
Также в странах мира 13 ноября отмечают:
- День сидетеля в США;
- Международный день сосиски;
- Неделя цифрового здравоохранения в Канаде;
- День индейского пудинга в США.
Исторические события 13 ноября
- 1851 – день открытия Николаевской железной дороги.
- 1914 – в США Мэри Фелпс Джекобс запатентовал новый женский предмет нижнего белья, известный как "бюстгальтер без спинки".
- 1918 – началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР.
- 1918 – Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.
- 1945 – во Франции Шарль де Голль избран главой Временного правительства.
- 1971 – выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).
- 1980 – американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна.
- 1994 – по результатам референдума Швеция вступила в ЕС.
- 1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.
- 2007 – Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.
- 2015 – террористические акты в Париже.
Родившийся 13 ноября
- 1850 – Роберт Стивенсон, британский писатель.
- 1858 – Михаил Коновалов, химик-органик, профессор Киевского политехнического института.
- 1869 – Александр Черняховский, украинский общественный деятель, врач-гистолог.
- 1889 – Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко), украинский писатель.
- 1937 – Остап Киндрачук, украинский кобзарь.
- 1943 – Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа.
- 1940 – Игорь Скрипник, директор Института прикладной математики и механики НАН Украины.
- В этот день умерли:
- 1619 – Лодовико Каррачи, итальянский живописец, гравер и скульптор.
- 1803 – Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи.
- 1868 – Джоаккино Антонио Россини, итальянский композитор.
- 1923 – Иван Липа, украинский общественно-политический деятель, писатель, врач.
- 2010 – Элан Сендидж, американский астроном.
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