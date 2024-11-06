Когда будет Пасха в 2025 году: дата совпадает у всех христиан

Празднование Пасхи является ключевым событием в календаре христиан как восточного, так и западного ритуала. Но обе ветви вычисляют дату праздника по-разному и она ежегодно отличается у православных и католиков, порой даже очень сильно.

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Однако в 2025 году произойдет довольно редкое событие – весь христианский мир будет праздновать Христово Воскресение одновременно. OBOZ.UA рассказывает, на какую дату выпадет праздник, когда так уж случалось и почему у христиан существует такая разница.

Когда Пасха в 2025 году

В следующем, 2025 году и те христианские церкви, которые живут по юлианскому (или новоюлианскому, как ПЦУ) календарю, и придерживающиеся григорианского будут праздновать Пасху вместе. Общая дата величайшего церковного торжества выпадет на 20 апреля.

В прошлый раз такое совпадение произошло почти десятилетие назад – в 2017 году. Тогда воскресение Христово все христианские деноминации отмечали 16 апреля. А в следующий раз это произойдет уже в 2028 году – тогда праздничной датой снова станет 16 апреля. Общей будет дата Пасхи и в 2031 году – это будет 13 апреля.

Почему даты празднования Пасхи отличаются

Причиной расхождений в дате праздника является то, что разные христианские церкви живут по разным календарям. Западные христиане пользуются григорианским, а восточные – юлианским или новоюлианским. Именно в определении даты Пасхи состоит ключевое отличие между ними.

За отправную точку оба календаря имеют дату первой полнолуния после весеннего равноденствия. В первое воскресенье после этого астрономического события и празднуют Пасху.

Однако юлианский и новоюлианский календарь считают датой весеннего равноденствия 3 апреля. В то время как по григорианскому она определена, как 21 марта. Это значит, что у православных Пасха не может наступить раньше 4 апреля, а вот у католиков самой ранней датой праздника может стать 22 марта.

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