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Когда будут праздновать Благовещение в 2025 году: дата

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Когда будут праздновать Благовещение в 2025 году: дата

Праздник Благовещения считается одним из 12 главных в православном календаре и особенно почитается верующими. Но в прошлом году из-за календарной реформы, которую провела Православная церковь Украины, он изменил дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда в 2025 году украинцы будут отмечать Благовещение. А также о значении праздника и его главных традициях.

Когда празднуют Благовещение

Согласно традиции, Благовещение отмечают ровно за 9 месяцев до Рождества. Считается, что именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии известие о том, что она родит Сына Божьего.

Таким образом соответствующий церковный праздник теперь празднуют в Украине 25 марта. По старому календарю он отмечался 7 апреля. Этой даты по-прежнему придерживаются те, кто пожелал остаться на юлианском календаре.

Когда будут праздновать Благовещение в 2025 году: дата

Значение Благовещения

Название праздника происходит от фразы "благая весть". Именно ее принес Гавриил Марии, на что она ответила смиренным согласием.

На символическом уровне это означает присутствие бога в жизни каждого христианина. А в народной традиции этот праздник связывается с окончательной победой весны над зимой.

Традиции Благовещения

Поскольку этот праздник входит в число двунадесятых, то на Благовещение действует строгий запрет на любой физический труд. День следует провести в молитве и покаянии, нужно посетить торжественную службу в церкви и поставить там свечу, попросив у Богородицы покровительства и помощи.

Некоторые верующие в этот день приносят в церковь семена, которые вскоре планируют посеять на огородах и в полях. Эту традицию связывают с народным поверьем о том, что на праздник бог благословляет землю и все, что на ней растет.

Как правило, Благовещение приходится на время Великого поста. А это значит, что обвенчаться в праздничный день не получится – в этот период в церквях не проводят брачных обрядов.

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