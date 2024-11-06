Когда будут праздновать Благовещение в 2025 году: дата

Праздник Благовещения считается одним из 12 главных в православном календаре и особенно почитается верующими. Но в прошлом году из-за календарной реформы, которую провела Православная церковь Украины, он изменил дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда в 2025 году украинцы будут отмечать Благовещение. А также о значении праздника и его главных традициях.

Когда празднуют Благовещение

Согласно традиции, Благовещение отмечают ровно за 9 месяцев до Рождества. Считается, что именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии известие о том, что она родит Сына Божьего.

Таким образом соответствующий церковный праздник теперь празднуют в Украине 25 марта. По старому календарю он отмечался 7 апреля. Этой даты по-прежнему придерживаются те, кто пожелал остаться на юлианском календаре.

Значение Благовещения

Название праздника происходит от фразы "благая весть". Именно ее принес Гавриил Марии, на что она ответила смиренным согласием.

На символическом уровне это означает присутствие бога в жизни каждого христианина. А в народной традиции этот праздник связывается с окончательной победой весны над зимой.

Традиции Благовещения

Поскольку этот праздник входит в число двунадесятых, то на Благовещение действует строгий запрет на любой физический труд. День следует провести в молитве и покаянии, нужно посетить торжественную службу в церкви и поставить там свечу, попросив у Богородицы покровительства и помощи.

Некоторые верующие в этот день приносят в церковь семена, которые вскоре планируют посеять на огородах и в полях. Эту традицию связывают с народным поверьем о том, что на праздник бог благословляет землю и все, что на ней растет.

Как правило, Благовещение приходится на время Великого поста. А это значит, что обвенчаться в праздничный день не получится – в этот период в церквях не проводят брачных обрядов.

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