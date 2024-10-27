Кто празднует именины в ноябре: дни ангела по новому и старому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты большинства праздников сместились на 13 дней, соответственно, изменились и дни именин. День ангела в христианстве – важный праздник. Издавна считали, что святой покровитель, имя которого носит человек, будет защищать его на всем жизненном пути.

Видео дня

В древности принято было использовать церковный календарь именин при выборе имени для крещения новорожденного. OBOZ.UA рассказывает о ноябрьских именинниках и публикует календари по старому и новому стилю.

Именины в ноябре 2024 года по новому стилю

1 ноября: Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Теодор, Федор, Яков, Ян, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

2 ноября: Константин.

3 ноября: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Анна, Евдокия.

4 ноября: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.

5 ноября: Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон.

6 ноября: Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Павел, Ефросинья, Клавдия, Нина, Александра.

7 ноября: Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Федор, Ян, Елизавета.

8 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Марта, Марфа.

9 ноября: Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей.

10 ноября: Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Родион, Анна, Ольга.

11 ноября: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Федор, Яков, Стефания.

12 ноября: Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Савва.

13 ноября: Герман, Иван, Ян.

14 ноября: Аристарх, Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Анна.

15 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Фома.

16 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей.

17 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

18 ноября: Николай, Платон, Роман.

19 ноября: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил.

20 ноября: Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

21 ноября: Александр.

22 ноября: Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Савва, Федор.

23 ноября: Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

24 ноября: Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина,

25 ноября: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Семен, Ярослав.

26 ноября: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

27 ноября: Андрей, Борис, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.

28 ноября: Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна.

29 ноября: Валерий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

30 ноября: Андрей, Иван, Ян.

Именины в ноябре 2024 года по старому стилю

1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

2 ноября: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина, Мотря.

3 ноября: Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Теодор, Федор.

4 ноября: Василий, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Александр, Павел, Серафим, Теодор, Анна, Гликерия, Елизавета.

5 ноября: Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья.

6 ноября: Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Алексей, Афанасий, Петр, Ян.

7 ноября: Валерий, Мотря.

8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Параска, Феврония.

11 ноября: Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Филипп, Тимофей, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября: Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Анастасия, Елена, Илона.

13 ноября: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Роман, Савва, Сергей, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября: Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Теодор, Федор, Фома, Иаков, Ян, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

15 ноября: Константин.

16 ноября: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Анна, Евдокия, Светлана.

17 ноября: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан, Ян.

18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей.

19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.

20 ноября: Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Афанасий, Алексей, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.

22 ноября: Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Теодор, Тимофей, Мотря.

23 ноября: Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Родион, Серафим, Ян, Анна, Ольга.

24 ноября: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Стефания.

25 ноября: Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Александр, Афанасий, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

26 ноября: Герман, Иван, Ян.

27 ноября: Аристарх, Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Теодор, Федор, Анна.

28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на ноябрь-2024 по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.