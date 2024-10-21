Праздники в ноябре: новый церковный календарь

Ноябрь – достаточно важный для православных христиан месяц, ведь именно в ноябре начинается Рождественский пост. Однако по новому календарю он получил новые даты.

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Когда прихожане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будут отмечать религиозные праздники в ноябре, сообщает OBOZ.UA. Все даты указаны по новоюлианскому календарю, вступившему в силу 1 сентября 2023 года.

Самые большие православные праздники в ноябре

Самыми большими церковными событиями в ноябре в соответствии с новоюлианским календарем являются пять праздников:

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

15 ноября – начало Рождественского поста;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Поминальные субботы в ноябре

На последний месяц осени также выпадают две поминальные субботы, которые еще называют родительскими. В этот день важно вспомнить всех умерших родственников, помолиться за их упокой и желательно посетить их на кладбище. Сделать это нужно в следующие даты:

2 ноября – Михайловская родительская суббота;

9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Полный церковный календарь на ноябрь 2024 года

Полный список церковных праздников на ноябрь теперь выглядит так:

1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;

2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста, Михайловская родительская суббота;

3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;

5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы;

6 ноября – Павла, архиепископа Константинопольского;

7 ноября – памяти 33 Мучеников в Мелитине;

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

9 ноября — преподобные Матроны и Теоктисты, поминальная суббота перед Рождественским постом;

10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;

11 ноября – священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита;

12 ноября – священномученика Иосафата;

13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского;

14 ноября – святого апостола Филиппа;

15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;

16 ноября – святого апостола Матфея;

17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября – священномучеников Платона и Романа;

19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;

20 ноября – преподобного Григория Декаполита;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;

22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

23 ноября – святых Амфилохия и Григория;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;

25 ноября – Предание Введения в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента;

26 ноября – преподобного Алипия, столбника;

27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия;

28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

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