Праздники в ноябре: новый церковный календарь
Ноябрь – достаточно важный для православных христиан месяц, ведь именно в ноябре начинается Рождественский пост. Однако по новому календарю он получил новые даты.
Когда прихожане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будут отмечать религиозные праздники в ноябре, сообщает OBOZ.UA. Все даты указаны по новоюлианскому календарю, вступившему в силу 1 сентября 2023 года.
Самые большие православные праздники в ноябре
Самыми большими церковными событиями в ноябре в соответствии с новоюлианским календарем являются пять праздников:
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
- 15 ноября – начало Рождественского поста;
- 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;
- 24 ноября – святой великомученицы Екатерины;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Поминальные субботы в ноябре
На последний месяц осени также выпадают две поминальные субботы, которые еще называют родительскими. В этот день важно вспомнить всех умерших родственников, помолиться за их упокой и желательно посетить их на кладбище. Сделать это нужно в следующие даты:
- 2 ноября – Михайловская родительская суббота;
- 9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.
Полный церковный календарь на ноябрь 2024 года
Полный список церковных праздников на ноябрь теперь выглядит так:
1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;
2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста, Михайловская родительская суббота;
3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;
5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы;
6 ноября – Павла, архиепископа Константинопольского;
7 ноября – памяти 33 Мучеников в Мелитине;
8 ноября – Собор архистратига Михаила;
9 ноября — преподобные Матроны и Теоктисты, поминальная суббота перед Рождественским постом;
10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;
11 ноября – священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита;
12 ноября – священномученика Иосафата;
13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского;
14 ноября – святого апостола Филиппа;
15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;
16 ноября – святого апостола Матфея;
17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;
18 ноября – священномучеников Платона и Романа;
19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;
20 ноября – преподобного Григория Декаполита;
21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;
22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
23 ноября – святых Амфилохия и Григория;
24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
25 ноября – Предание Введения в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента;
26 ноября – преподобного Алипия, столбника;
27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия;
28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
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