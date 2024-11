Какие сериалы собирают больше всего просмотров на украинском Netflix: свежий рейтинг

Украинская аудитория Netflix все больше увлекается локальными и международными сериалами, создавая новые тренды в просмотрах. Некоторые из них стремительно набирают популярность, собирая тысячи зрителей и попадая в топы сервиса.

Благодаря широкому выбору жанров – от увлекательных детективов до драм и научной фантастики – зрители находят шоу на любой вкус. Итак, какие сериалы сегодня имеют больше просмотров среди украинских пользователей Netflix, узнайте в подборке.

Красавица в черном: 1 сезон

Beauty in Black – это увлекательный американский драматический сериал, созданный, срежиссированный и продюсированный Тайлером Перри. Сериал рассказывает историю двух женщин из совершенно разных миров, судьбы которых переплетаются неожиданным образом. С одной стороны, у нас есть стриптизерша, которая борется за выживание, а с другой – успешную бизнес-леди, возглавляющую косметическую империю. Эти две героини оказываются вовлеченными в сеть интриг, коррупции и семейных драм. Сериал, состоящий из 8 эпизодов, дебютировал на Netflix 24 октября 2024 года.

Внимательное убийство (Murder Mindfully, 2024): 1 сезон

Детективный сериал Netflix, объединяющий криминальный сюжет с элементами психологической драмы. История вращается вокруг частного детектива, которая использует необычные методы расследования, в частности, медитацию и практики осознанности, чтобы раскрыть самые сложные преступления.

Сюжет сосредотачивается на ее борьбе с собственными психологическими проблемами, становящимися как препятствием, так и источником вдохновения для раскрытия преступлений. Этот сериал исследует, как личные переживания могут оказывать влияние на ход расследования, бросая вызов традиционным методам криминалистики.

Закон Лидии Поэт (La legge di Lidia Poët): 2 сезон

Исторический детектив, созданный по мотивам жизни первой женщины-адвоката в Италии. Сериал переносит нас в конец XIX века, когда общество было глубоко патриархальным, а женщины не имели права заниматься юридической практикой. Лидия Поэт, несмотря на все препятствия, решает бороться за справедливость и отстаивать права угнетенных. Каждый эпизод сериала – это новое загадочное дело, которое Лидия расследует с невероятной ловкостью и интуицией. Параллельно с этим она ведет борьбу за свои права как женщины и юриста.

Дипломат (The Diplomat): 1 и 2 сезон

Политический триллер, который переносит нас в водоворот международных интриг и дипломатических отношений. Сериал рассказывает историю Кейт Вайлер, нового американского посла в Великобритании, которая оказывается в эпицентре международного кризиса. Ей приходится не только решать сложные политические задачи, но и балансировать между карьерой и личной жизнью.

Линкольн для адвоката (The Lincoln Lawyer): 3 сезона

Юридический триллер, адаптированный по одноименному роману Майкла Коннелли. Сериал рассказывает историю Микки Голлера, харизматичного адвоката из Лос-Анджелеса, работающего прямо из собственного лимузина.

После неожиданной смерти коллеги, Микки наследует его практику и погружается в водоворот сложных уголовных дел. Каждый эпизод – это новая загадка, которую Голлер распутывает с невероятной ловкостью и интуицией. Сериал объединяет элементы детективного жанра, юридической драмы и остросоциальной сатиры, создавая увлекательную историю о борьбе за справедливость.

Последняя ночь на пляже Тремор (The Last Night at Tremore Beach)

Драматический триллер от Netflix, рассказывающий о композиторе, который переезжает на удаленный пляж в Ирландии, в поисках вдохновения и спокойствия. Однако его покой разрушается после странной ночи, когда его накрывает гроза, а впоследствии зловещие видения будущих событий. Постепенно он начинает сомневаться, есть ли его предчувствия только галлюцинациями, на самом ли деле это предостережение об опасности.

Напряжение нарастает, когда его видение начинает осуществляться, а жизнь композитора и его соседей оказывается под угрозой. Сериал увлекает зрителя атмосферой неопределенности, стирая границу между реальностью и воображением.

Вперед, брат (Go Ahead, Brother): 1 сезон

Сериал от Netflix рассказывает о том, как уволенный спецназовец пытается привыкнуть к работе телохранителем в торговом центре, но вскоре получает шанс избавиться от всех своих финансовых проблем.

Сериал раскрывает темы семейных связей, верности и сложностей адаптации к новым обстоятельствам. Благодаря легкому юмору и искренним эмоциональным моментам, история показывает, как герои обретают новый смысл в своей дружбе и поддержке друг друга.

