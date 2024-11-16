Как стилизовать угги: модные сочетания от знаменитостей

Угги, так популярные в 2010-х, снова становятся хитом сезона. Теплую обувь изобрел в 1971 году австралийский серфер Шейн Стедман, чтобы греть ноги после серфинга в холодных водах. UGG – это особый стиль, предлагающий комфорт и тепло.

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В начале 2000-х сапоги UGG стали модным трендом и даже культурным феноменом. Говорят, своей популярностью в США угги обязаны телеведущей Опри Уинфри. Недавно модные эксперты рассказали о самых удачных вариантах стилизации этой зимней обуви на примере образов знаменитостей.

Эльза Хоск

Обувь UGG непросто стилизовать. Поэтому, нуждаясь в свежем вдохновении для стиля, селебрити часто прибегают к экспериментам.

Модели Эльзи Хоск удалось сделать так, чтобы угги выглядели как самая роскошная обувь. Доказывая, что все дело в стиле, Хоск решила заменить классические спортивные штаны или леггинсы, и совместила угги с элегантными кремовыми джинсами и мягким удлиненным блейзером.

Селена Гомес

Селена Гомес предлагает подобрать угги к цвету пальто, чтобы создать целостный образ. Брюки цвета хаки еще больше подчеркнули образ.

Джиджи Хадид

Ботинки UGG созданы для комфорта, а своими нарядами Джиджи Хадид демонстрирует, как удвоить уют, оставаясь при этом стильной. Хадид часто сочетает невысокие угги с легкими спортивными штанами и добавляет несколько слоев одежды, чтобы обеспечить максимальное тепло.

Дженнифер Лопес

Джей Ло часто выбирает угги. Традиционно певица предпочитает объемные широкие джинсы и сочетает их с высокой обувью на платформе. Элегантности образу прибавили интересные аксессуары.

Кстати, модные эксперты давно заметили, что любимой обувью Джей Ло является платформа XXL. Эта обувь обязательна в ее гардеробе. Селебрити сочетает высокую платформу с любыми образами: от платьев макси до джинсов. Недавно она показала, какую обувь подобрать под трендовые широкие штаны.

Снег, дождь, оттепель могут испортить обувь – она может начать промокать и терять форму. Как восстановить внешний вид замшевых уггов – читайте в материале.

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