Какие греческие острова достойны внимания: куда поехать за доступную цену

Греция славится своей красотой, но популярные направления, такие как Санторини или Миконос, часто бьют по карману. К счастью, страна имеет более 200 островов, и многие из них остаются доступными для путешественников с ограниченным бюджетом.

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Эти менее известные жемчужины предлагают аутентичный греческий опыт без толп туристов и заоблачных цен. В Travel Off Path посоветовали четыре острова — Кифиру, Тасос, Сирос и Хиос, — которые очаруют вас своей природой, культурой и доступными ценами.

Каждый из них имеет уникальный шарм, от живописных пляжей до исторических памятников. Узнайте, как спланировать незабываемый отпуск, не тратя лишнего.

Кифира

Кифира, расположенная к югу от Пелопоннеса, — это остров, где встречаются Ионическое и Эгейское моря, создавая кристально чистые воды. Столица Хора очаровывает белыми улочками и венецианской крепостью XIII века, откуда открываются панорамные виды. Деревня Авлемонас предлагает спокойную атмосферу с живописным заливом, а Милопотамос известен винодельней Порфируса, где можно попробовать розовое вино. Пляжи, такие как Калади с его скалами и соснами или Халикиада для любителей уединения, поражают своей природной красотой. Кифира идеально подходит для тех, кто ищет тишину и аутентичность.

Цены на Кифире:

Бюджетный обед: $22–33 (920-1375 грн)

Обед на двоих (3 блюда): $60 (2500 грн)

Изысканная кухня (на человека): $30–35+ (1250-1460+ грн)

Бюджетный отель (за ночь для двоих): $50–115 (2100-4800 грн)

Роскошный отель (за ночь для двоих): от $210 (8760 грн)

Тасос

Тасос, доступный только на пароме, поражает густыми лесами и старинными каменными городами. Столица Лименас расположена возле акрополя и предлагает оживленное побережье с ресторанами. Теологос, живописное горное село, славится традиционной кухней, в частности жареной козой (кацикаки), и мощеными улочками. Панагия заманивает водопадами и барами с узо, а Потос идеально подходит для ночной жизни. Тасос — это сочетание природы, истории и местных деликатесов, таких как оливковое масло и кулуракия.

Цены на Тасосе:

Бюджетный обед: $20–23 (830-990 грн)

Обед на двоих (3 блюда): $30–50 (1250-2100 грн)

Изысканная кухня (на человека): $40–45+ (1650-1800 грн)

Бюджетный отель (за ночь для двоих): $35–65 (1460-2700 грн)

Роскошный отель (за ночь для двоих): $140–200+ (5850-8400+ грн)

Сирос

Сирос, компактный остров в Кикладах, удивляет богатством культуры и спокойными пляжами. Эрмуполис, столица Киклад, поражает неоклассической архитектурой, мраморными дорожками и собором с голубым куполом. Ано-Сирос предлагает средневековые улочки, Кини — рыбацкую атмосферу, а Галиссас — песчаные пляжи для релакса. Остров идеально сочетает городскую жизнь с тихими деревнями, что делает его универсальным выбором для туристов. Сирос — это место, где история оживает на каждом шагу.

Цены на Сиросе:

Бюджетный обед: $17–28 (708-1200 грн)

Обед на двоих (3 блюда): $44–55 (1800-2300 грн)

Изысканная кухня (на человека): $66–77+ (2700-3200+ грн)

Бюджетный отель (за ночь для двоих): $88–132 (3700-5500 грн)

Роскошный отель (за ночь для двоих): от $190 (7950 грн)

Хиос

Хиос, расположенный у турецкого побережья, предлагает богатое разнообразие достопримечательностей. Столица Хиос известна историческими ветряными мельницами и оживленной набережной с ресторанами морепродуктов. Средневековые села Пирги, Места и Олимпи завораживают уникальной архитектурой, в частности черно-белой плиткой и лабиринтами улочек. Византийский монастырь Неа-Мони, объект ЮНЕСКО, поражает своей историей, а пляжи, например Апотика или Агия-Динами, идеальны для спокойного отдыха. Хиос — это остров для тех, кто любит сочетание культуры и природы.

Цены на Хиосе:

Бюджетный обед: $20–30 (830-1260 грн)

Обед на двоих (3 блюда): $40–55 (1600-2300 грн)

Изысканная кухня (на человека): $32–53+ (1350-2200+ грн)

Бюджетный отель (за ночь для двоих): $56–105 (2350-4400 грн)

Роскошный отель (за ночь для двоих): $150–200+ (6300-8500 грн)

OBOZ.UA предлагает узнать, какое место способно заменить отдых в Таиланде.

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