Какие растения еще можно посадить в мае: вырастут как раз вовремя

Май – идеальное время для огородников. В это время можно сажать множество растений. Так, например, фенхель можно сеять с апреля по июль. Последующие посевы каждые несколько недель с мая по июль должны обеспечить урожай примерно с августа по октябрь.

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Обязательно сейте в хорошо подготовленную почву и прореживайте рассаду до 30 см. Фенхель хорошо растет во влажных условиях, поэтому растения следует хорошо поливать, пишет OBOZ.UA.

Май - также хорошее время для посадки овощей, таких как пак-чой, зеленый лук, брокколи, тыква, горох и кабачки. Дыня - один из немногих фруктов, которые можно сеять в этом месяце.

Лучшие цветы для посадки в мае - это многолетние растения с длительным цветением, такие как морозостойкие герани, чтобы вы могли наслаждаться красотой, несмотря на то, что посадите их позже, или клумбовые растения, такие как лобелия, которые будут наполнять контейнеры цветом в течение недель подряд.

Летние и осенне-цветущие луковицы лучше всего сажать между апрелем и маем, хотя нерины можно сажать и осенью.

Эксперты рекомендуют использовать ручной совок, опоры для растений и теплицу, чтобы стимулировать рост и обеспечить защиту нежных растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда сажают тыквы.

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