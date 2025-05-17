Когда сажают тыквы: советы для хорошего урожая

Такой обычный овощ, как тыква является настоящим суперфудом, который приносит большую пользу организму. А еще ее довольно просто выращивать на своем огороде.

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Однако важно соблюдать правила посева тыквы, чтобы растения имели достаточно места для развития и получали достаточное количество питательных веществ. Блог AgroDream рассказал обо всех основных секретах.

Какую пользу можно получить из тыквы

Прежде всего потребление тыквы приносит пользу кишечнику, ведь этот плод содержит большое количество клетчатки в сочетании с сахарами, что хорошо влияет на состояние и композицию кишечного микробиома. Также в мякоти и семенах тыквы содержится немало витаминов, особенно А и С, а также минералы и антиоксиданты. Семена этого овоща особенно богаты белками и ценными жирами.

Когда высаживают рассаду тыквы

Поскольку тыква происходит из Южной Америки, она считается растением теплолюбивым. Поэтому в более холодных широтах ее рекомендуют выращивать через рассаду. Молодые растения можно переносить в открытый грунт, когда среднесуточная температура поднимается выше +14 градусов и проходят ночные заморозки.

Когда тыквы высевают в открытый грунт

Сразу на грядку закладывают семена только ранних сортов тыквы - только они смогут полностью созреть до осенних холодов. Посев в открытый грунт проводят, когда температура воздуха достигнет +20°C, а почва прогреется минимум до +8°C, а оптимально до +12°C. Важно помнить, что при температуре ниже 14°C тыква прекращает расти. Преимущество метода посева тыквы в открытый грунт заключается в том, что при таких условиях растение не нуждается в пересадке. Эту процедуру оно переносит плохо.

Как определить, когда наступает время сажать тыквы

Чтобы определить срок посадки овоща, нужно учесть срок прорастания его семян. Обычно это 20-25 дней. Также важно ориентироваться на погодные условия. Например, если ожидается, что земля погреется до нужной температуры в третьей декаде мая, то рассаду начинают проращивать в конце апреля.

Как сажают тыквы

Высаживают это растение несколькими методами, каждый из которых имеет свои преимущества. Чаще всего огородники используют широкорядный и гнездовой методы.

Широкорядный метод

Для него растения или семена закладывают рядами на определенном расстоянии друг от друга. Рядки в таком случае лучше ориентировать с юга на север. Это позволит максимально использовать солнечный свет для фотосинтеза.

Гнездовой метод

При таком посеве для каждой тыквы выделяют от 1 до 4 квадратных метров площади. Чем меньше площадь, тем меньше будут плоды. Расстояние между отдельными саженцами должно быть не менее 1 м, а между рядами - не менее 1,5 м. Если регион засушливый, расстояние между тыквами увеличивают.

Как подготовить семена тыквы к посеву

Начинают с отбора посевного материала. Для этого берут только неповрежденные крупные и здоровые семена. Чтобы проверить их на всхожесть, семена помещают на несколько часов в подсоленную воду. Здоровые семена всплывут к поверхности.

Перед посевом отобранные семена нужно продезинфицировать. Для этого их помещают в раствор марганцовки на 4 часа или выдерживают в растворе 2 столовых ложек золы, разведенных в литре кипятка. Такой раствор охлаждают и погружают в него семена на 12 часов.

Чтобы тыквы быстрее проросли, семена предварительно замачивают в теплой воде или прогревают в духовке. После этого их лучше оставить на влажной ткани в теплом темном месте до появления первых ростков.

Как тыквы сеют в открытый грунт

Место под грядку нужно выбирать хорошо освещенное солнце. Земля при этом должна быть хорошо удобренной и иметь нейтральную реакцию. Кустовые сорта тыквы сажают квадратами 100 на 100 см, а сорта с длинными побегами - на расстоянии 1,5-2 м между рядками и лунками.

Если тыква высаживается в открытый грунт рассадой, ростки следует предварительно закалить. Сначала их выносят на несколько часов на улицу, постепенно увеличивая время до 10-12 часов, чтобы они привыкли к солнцу и воздуху.

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