В iPhone могут изменить расположение 'яблочка': куда переместят лого

Apple готовится к значительному изменению в дизайне будущего iPhone 17 Pro, переместив знаменитый логотип. Это решение может повлиять на эстетику устройства и совместимость с аксессуарами, что заставляет производителей чехлов искать новые решения.

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Компания Apple планирует внести существенные изменения в дизайн своего следующего флагмана – iPhone 17 Pro, переместив расположение фирменного логотипа. Сейчас "яблочко" размещено чуть ниже центра и под модулем камеры, как это было со времен iPhone X.

Однако, по сообщениям источников среди производителей аксессуаров, логотип будет перемещен еще ниже, к центральной нижней части телефона. Эта информация свидетельствует об эволюции эстетического подхода Apple, которая может иметь значительные последствия для дизайна и функциональности аксессуаров, отмечает издание MajinBu.

Новое расположение логотипа Apple

С момента выпуска iPhone X в 2017 году, когда Apple отказалась от кнопки Home и перешла на OLED-экран "от края до края", логотип был смещен немного вниз и от центра для гармонизации с большей камерой и новым фотомодулем. Теперь, для iPhone 17 Pro, "яблочко" будет перемещено еще ближе к нижнему центру. Такое решение может быть продиктовано желанием подчеркнуть новый дизайн и улучшить визуальную гармонию с ожидаемыми аппаратными инновациями, такими как усовершенствованный модуль камеры.

Отмечается, что новое расположение логотипа будет иметь потенциальные последствия для взаимодействия с пользователем и общей эстетики iPhone 17 Pro. Перемещение к нижнему центру может изменить традиционную симметрию устройств Apple, открывая путь для дальнейших инноваций.

В частности, система MagSafe, которая является ключевой для магнитной зарядки и крепления аксессуаров, требует точного выравнивания с задней панелью устройства. Производители аксессуаров выражают беспокойство по поводу возможных препятствий, что побуждает отрасль искать новые решения для сохранения совместимости. Некоторые компании уже изготовили запасы чехлов на основе текущего дизайна, сохраняя осторожность в ожидании официального подтверждения.

Чтобы преодолеть эти вызовы, производители чехлов активно разрабатывают инновационные стратегии. В частности, производители прозрачных чехлов, которые традиционно разрабатывают свои продукты так, чтобы подчеркнуть логотип Apple как центральный элемент, пересматривают свои проекты. Apple также разрабатывает собственные решения, такие как прозрачные чехлы со специальными вырезами или структурными модификациями, чтобы адаптироваться к новому положению логотипа, сохраняя совместимость с MagSafe. Основное внимание уделяется именно сегменту прозрачных чехлов, где логотип остается ключевой особенностью.

На днях OBOZ.UA сообщал, что Apple готовит заметные обновления будущих iPhone.

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