На каком расстоянии надо сажать огурцы: секреты хорошего урожая

Огурцы неприхотливы, быстро растут и дарят щедрый урожай при условии правильного ухода. Но есть одна ошибка, которую даже опытные огородники допускают слишком часто: неправильное расстояние между растениями.

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Именно это часто становится причиной загущения, развития грибковых заболеваний, слабой вентиляции и, в конце концов, плохого плодоношения. OBOZ.UA рассказывает, сколько места огурцам действительно нужно и почему эта мелочь имеет решающее значение.

Где сажать огурцы

Для посадки стоит выбирать участок, который хорошо освещается в течение всего дня. Ветер и тень – главные враги огуречной грядки. Идеально, если место защищено с севера, но открыто на юг или юго-восток.

Стоит также помнить о севообороте: огурцы не следует сажать после других тыквенных - кабачков, дынь, патиссонов. Зато хорошими предшественниками будут бобовые, капуста, лук или картофель.

Секрет расстояния между огурцами

Схема высадки огурцов напрямую зависит от того, как именно вы планируете их выращивать: традиционно расстилать по земле или подвязывать на шпалеру. У каждого способа свои особенности.

В случае горизонтального выращивания между отдельными растениями нужно оставлять не менее 30-50 сантиметров. Этого достаточно, чтобы они не душили друг друга. А междурядья должны быть от 70 до 100 сантиметров, чтобы растения не конкурировали за воздух и свет.

Если же вы выращиваете огурцы вертикально, на сетке или шпалере, то расстояние между лунками можно увеличить до 40-60 сантиметров, а между рядами – до полутора метров. Такой способ улучшает доступ воздуха, облегчает сбор урожая и уменьшает риск поражения болезнями.

Есть еще один вариант – ленточное высаживание, которое используют преимущественно на больших площадях. Там растения высевают в два параллельных ряда с расстоянием между ними 10-12 сантиметров.

Подготовка почвы и лунок

Глубина посева огурцов зависит от типа почвы. На легких песчаных землях семена можно заделывать на 4-5 сантиметров. А вот на более тяжелых - не глубже 3-4 см, иначе есть риск, что семена погибнут еще до прорастания. Перед тем, как сажать, землю надо хорошо увлажнить, прогреть и подготовить питательную основу для старта.

В лунки советуют добавлять перегной или компост, древесную золу, немного комплексного удобрения или костной муки. Некоторые хозяева добавляют шелуху лука или чеснока – для профилактики почвенных вредителей. Все это тщательно перемешивается с почвой и увлажняется перед тем, как заглубить семена.

Как поддержать развитие растений

После посева грядки желательно замульчировать: солома, торф, скошенная трава или перегной прекрасно подходят для того, чтобы сохранить влагу и сдержать сорняки. Поливать огурцы нужно регулярно, особенно в период формирования завязей.

Но следует избегать переувлажнения: застой воды приводит к загниванию корней. Наилучший вариант – теплая вода (не холоднее +20 °С) под корень утром или вечером.

Через две недели после появления всходов или высадки рассады огурцы нуждаются в первой подкормке. Для этого используют раствор коровяка, птичьего помета или минеральные комплексы с содержанием калия и фосфора. В период цветения подкормки повторяют, чтобы поддержать интенсивное плодоношение.

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