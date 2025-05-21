Какие растения увеличат урожай клубники: названы лучшие 'компаньоны'

Спелая и сочная клубника – одна из лучших вещей, которую мы получаем от лета. Еще один плюс растения в том, что его можно легко вырастить на своем огороде. Но как получить от клубники максимальный урожай?

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Опытные дачники утверждают, что помочь может правильное соседство. Список растений, которые помогут клубнике уродить более щедро, собрало издание Express.

Главная хитрость заключается в том, что эти растения маскируют запах спелых ягод – их любим не только мы, но и различные вредители, такие как тля, слизни и гусеницы. Кроме отпугивания вредителей, соседние растения могут также сработать на привлечение насекомых-опылителей. Это тоже увеличивает урожайность клубники.

Гуру садоводства утверждали, что одним из самых полезных растений для выращивания вместе с клубникой является шнитт-лук. Он выполняет двойную работу – не только улучшает качество ягод клубники, делает их вкуснее и сочнее, но и защищает ягодную грядку от вредителей.

Еще одно растение, которое стоит посадить рядом с клубникой, – это зеленая фасоль. Ее не любят садовые жуки и другие вредители, которые при других условиях с радостью поживились бы вашими ягодами. Но сажайте фасоль так, чтобы она не заслоняла приземистым кустикам солнце, ведь этот овощ выращивают вертикально. Фасоль также выделяет в почву полезный азот, который питает близлежащую клубнику и повышает урожайность ее плодов.

А вот капусту возле клубники сажать не стоит ни в коем случае. Все растения семейства капустных страдают от тех же вредителей, что и ягода. Поэтому, если на одной грядке заведется какое-то насекомое, оно тут же окажется и на соседней. Кроме того обе культуры уязвимы к грибковым заболеваниям и легко передают их друг другу.

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