Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Съедобные цветы – необычный кулинарный тренд, которым восхищаются гурманы по всему миру. Именно поэтому самые шикарные рестораны закупают букеты не только для декорирования столов, но и для изысканных блюд. Самое приятное то, что устроить себе такой модный обед можно даже из собственного сада и огорода.

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О семи растениях со съедобными цветами рассказали эксперты издания Real Simple. Они станут как украшением вашей клумбы, так и интересным дополнением к летним блюдам. Их можно использовать в салатах, десертах, напитках и еще много в каких блюдах.

Настурции

Настурция – первый выбор для любителей съедобных цветов. Собственно, съедобным является все растение – от листьев до лепестков. Ее можно добавлять в салаты, которым цветы настурции придадут выраженный островато-перченый вкус, который часто сравнивают с рукколой.

Анютины глазки

Разноцветные эффектные цветы анютиных глазок ко всему имеют еще и интересный сладковатый вкус. Поэтому их используют для украшения десертов или летних салатов. Еще один плюс растения в том, что его довольно легко выращивать в помещении.

Календула

Пламенные лепестки календулы имеют пикантный, перечный вкус, который хорошо сочетается с такими блюдами, как супы и ризотто. А еще на основе календулы можно готовить замечательный вкусный чай. Однако добавлять цветок надо в умеренных количествах, потому что календула является лекарственным растением и может влиять на самочувствие, если употребить ее слишком много.

Аллиум

Эти красочные шарики, которые становятся все более модным садовым цветком, являются ближайшим родственником самого обыкновенного лука. Понятно, что и вкус цветов аллиума будет похожим на вкус зеленого лука. Поэтому их можно использовать для подачи блюд с яйцами, ароматизации сливочного масла или улучшения вкуса соусов.

Церцис канадский

В середине весны деревья церциса от ствола до кончиков веток покрываются пеной маленьких ярко-розовых цветочков. Эти маленькие цветы имеют острый вкус и могут стать интересным дополнением к салату – пикантным и при этом декоративным. Церциссы пригодны для выращивания под крышей, если вы имеете для них достаточно места.

Огуречник

Этот менее известный звездчатый синий цветок, как следует из его названия, имеет огуречный вкус. Что делает его идеальным дополнением к летним напиткам, йогуртам или гаспачо и может их не только обогатить интересным вкусом, но и сделать очень декоративными. Но, засевая огуречник на своем участке, имейте в виду – он очень легко и быстро распространяется, поэтому за ним придется следить.

Бархатцы

Совершенно верно, пышные цветки бархатцев можно употреблять в пищу. Они имеют интересный цитрусовый привкус и окрашивают продукты в оранжевый цвет. Бархатцы часто используют для окрашивания риса, ароматизации чая или посыпки салатов. Их можно есть сухими или свежими. Они также имеют дополнительное преимущество – отпугивают вредителей от сада.

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