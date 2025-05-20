УкраїнськаУКР
русскийРУС

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
615
Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Съедобные цветы – необычный кулинарный тренд, которым восхищаются гурманы по всему миру. Именно поэтому самые шикарные рестораны закупают букеты не только для декорирования столов, но и для изысканных блюд. Самое приятное то, что устроить себе такой модный обед можно даже из собственного сада и огорода.

Видео дня

О семи растениях со съедобными цветами рассказали эксперты издания Real Simple. Они станут как украшением вашей клумбы, так и интересным дополнением к летним блюдам. Их можно использовать в салатах, десертах, напитках и еще много в каких блюдах.

Настурции

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Настурция – первый выбор для любителей съедобных цветов. Собственно, съедобным является все растение – от листьев до лепестков. Ее можно добавлять в салаты, которым цветы настурции придадут выраженный островато-перченый вкус, который часто сравнивают с рукколой.

Анютины глазки

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Разноцветные эффектные цветы анютиных глазок ко всему имеют еще и интересный сладковатый вкус. Поэтому их используют для украшения десертов или летних салатов. Еще один плюс растения в том, что его довольно легко выращивать в помещении.

Календула

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Пламенные лепестки календулы имеют пикантный, перечный вкус, который хорошо сочетается с такими блюдами, как супы и ризотто. А еще на основе календулы можно готовить замечательный вкусный чай. Однако добавлять цветок надо в умеренных количествах, потому что календула является лекарственным растением и может влиять на самочувствие, если употребить ее слишком много.

Аллиум

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Эти красочные шарики, которые становятся все более модным садовым цветком, являются ближайшим родственником самого обыкновенного лука. Понятно, что и вкус цветов аллиума будет похожим на вкус зеленого лука. Поэтому их можно использовать для подачи блюд с яйцами, ароматизации сливочного масла или улучшения вкуса соусов.

Церцис канадский

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

В середине весны деревья церциса от ствола до кончиков веток покрываются пеной маленьких ярко-розовых цветочков. Эти маленькие цветы имеют острый вкус и могут стать интересным дополнением к салату – пикантным и при этом декоративным. Церциссы пригодны для выращивания под крышей, если вы имеете для них достаточно места.

Огуречник

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Этот менее известный звездчатый синий цветок, как следует из его названия, имеет огуречный вкус. Что делает его идеальным дополнением к летним напиткам, йогуртам или гаспачо и может их не только обогатить интересным вкусом, но и сделать очень декоративными. Но, засевая огуречник на своем участке, имейте в виду – он очень легко и быстро распространяется, поэтому за ним придется следить.

Бархатцы

Съедобные цветы, которые легко вырастить дома: список

Совершенно верно, пышные цветки бархатцев можно употреблять в пищу. Они имеют интересный цитрусовый привкус и окрашивают продукты в оранжевый цвет. Бархатцы часто используют для окрашивания риса, ароматизации чая или посыпки салатов. Их можно есть сухими или свежими. Они также имеют дополнительное преимущество – отпугивают вредителей от сада.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые цветы хорошо приспособлены для выращивания в жару.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.