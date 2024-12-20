Какие сериалы самые популярные среди украинцев: рейтинг на Netflix

В Netflix составили рейтинг сериалов, которые чаще всего смотрели пользователи из Украины. Список продемонстрировал, что украинских зрителей привлекают самые разные жанры.

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От исторических драм до криминальных триллеров украинская аудитория выбирала разные жанры. В десятку сериалов вошли как новинки, так и хиты Netflix.

Какие сериалы выбирали украинцы для просмотра на Netflix

"Черные голуби" (Black Doves)

Это британский шпионский сериал, вышедший на платформе Netflix в 2024 году. Сериал сразу же завоевал внимание зрителей благодаря интригующему сюжету, ярким персонажам и высокому качеству съемки.

История разворачивается вокруг Гелен Уэбб, талантливой шпионки, работающей на тайную организацию "Черные голуби". В течение многих лет она передавала этой организации секреты своего мужа-политика. Однако когда ее мужа убивают, жизнь Гелен резко меняется. Она оказывается в центре опасной интриги и должна раскрыть правду о смерти мужчины и остановить смертоносный заговор.

Ла-Пальма (La Palma)

Рассказывает о норвежской семье, оказывающейся на испанском острове Ла-Пальма во время угрозы вулканического извержения. Сериал объединяет драму о семейных отношениях с напряженным триллером о борьбе за выживание в чрезвычайных условиях.

Герои, ища бегства от обыденности, оказываются перед лицом неизбежной катастрофы. Они должны принимать сложные решения, преодолевать страхи и объединяться, чтобы выжить. Параллельно с этим сериал поднимает важные вопросы о человеческой природе, силе семейных связей и ценности жизни.

"Ла-Пальма" – это драматическая история о людях, которые оказываются на грани своих возможностей и вынуждены бороться за жизнь. Благодаря ярким персонажам, увлекательному сюжету и реалистичным съемкам сериал держит зрителей в напряжении от первой до последней минуты.

"За фасадом" (No Good Deed)

Острая американская комедия от Netflix, раскрывающая темные стороны поиска идеального дома. Три разных семьи мечтают приобрести шикарную виллу в стиле 1920-х годов, веря, что она решит все их проблемы. Однако как часто бывает, за красивым фасадом прячутся неприятные сюрпризы.

Сериал полон сатирических элементов, которые высмеивают современные семейные ценности и американскую мечту об идеальной жизни. У каждой из семей есть свои скелеты в шкафу, а вилла становится местом, где эти тайны постепенно выходят на поверхность.

"Пограничники" (Border Guards)

Украинский телевизионный сериал, рассказывающий о жизни и работе пограничников Украины. Сериал основан на реальных событиях и отражает сложные вызовы, с которыми сталкиваются пограничники, защищая государственную границу.

Сериал объединяет элементы драмы, триллера и военного боевика. Он показывает не только героические поступки пограничников, но и личные проблемы, семейные отношения и внутренние конфликты.

"Безумие" (The Madness)

Американский триллер, дебютировавший на Netflix в 2024 году. Сериал рассказывает историю медиа-эксперта, который, находясь на отдыхе в лесу Поконос, становится свидетелем убийства известного поклонника теории белой расы.

Этот неожиданный поворот событий бросает главного героя в водоворот событий, где он оказывается под подозрением в убийстве. Сериал исследует темы расизма, политической корректности и общественного расстройства. Он также затрагивает вопрос о природе истины и справедливости в современном мире.

"Императрица" (The Empress)

Рассказывает о жизни и правлении Сиси, легендарной императрицы Австро-Венгерской империи. Сериал увлекает зрителей пышными костюмами, роскошными декорациями и интригующим сюжетом.

Кроме того, сериал исследует сложные семейные отношения Сиси, ее романтические связи и политические интриги, влияющие на судьбу империи. История преподносится через призму личных переживаний главной героини, что позволяет зрителю лучше понять ее внутренний мир и мотивацию.

"Сенна" (Senna)

Биографическая история легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Сериал подробно описывает путь Сенны от юных лет, проведённых за рулем картинга, до вершин автоспорта.

Центральное место в сериале занимает острое соперничество Сенны с французским гонщиком Аленом Простом. Сериал не обходит стороной трагическую гибель Сенны на Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

"Успеть до 30" (Before 30 Bucket List)

Украинский комедийный сериал, премьера которого состоялась осенью 2023 года на телеканале ТЭТ. Сюжет рассказывает о трех подругах (в исполнении Дарьи Петрожицкой, Анне Кошмал и Анастасии Остреиновой), которые встретились в Киеве на свой 29-й день рождения. Они восприняли это событие как знак судьбы и решили кардинально изменить свою жизнь за год до юбилея. Сериал убеждает, что тридцатилетний рубеж – это не ограничение, а вдохновение на новые свершения.

Первый сезон получил широкую популярность, и в августе 2024 стало известно о съемках второго сезона, который планируется к выходу осенью 2024 года. Шоу также стало доступно на платформе Netflix, что расширило его аудиторию. В сериале задействован яркий актерский состав, среди которого Артур Логай, Тарас Цымбалюк и другие. Благодаря талантливой команде режиссера Виктора Медведского и продюсера Алексея Заржицкого "Успеть до 30" стал настоящим хитом украинского телевидения.

Тайный информатор (A Man on the Inside)

Это комедийный детективный сериал от Netflix, рассказывающий о неожиданном происшествии профессора на пенсии. После смерти жены, он решает изменить свою жизнь и откликается на предложение устроиться под прикрытием в доме престарелых. Там он должен раскрыть тайну, скрытую за фасадом спокойной жизни жителей. Этот сериал сочетает в себе элементы юмора, интриги и драмы, создавая увлекательную историю о новых началах и неожиданных поворотах судьбы. Главную роль в сериале сыграл известный актер Тед Денсон.

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