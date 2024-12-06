Получил блестящие отзывы: на Netflix вышел сериал 'Черные голуби' с Кирой Найтли

Потоковый сервис Netflix завершает 2024 год яркой премьерой, которая уже получила отличные отзывы. Новый сериал "Черные голуби" предлагает зрителям увлекательный боевик-триллер с необычной атмосферой и сильным актерским составом.

Видео дня

События разворачиваются в Лондоне, придавая истории не только динамичности, но и определенной меланхолии. Проект уже имеет идеальный рейтинг на платформе Rotten Tomatoes, только подогревающий интерес к нему.

Сюжет сериала "Черные голуби" рассказывает историю Хелен Уэбб, жены, матери и одновременно профессиональной шпионки, роль которой блестяще исполнила Кира Найтли. В течение десяти лет она передавала секретную информацию от своего мужа-политика тайной организации. Когда ее любимого убивают, Хелен оказывается в смертельно опасной игре, пытаясь спастись и найти ответы.

Актерский состав

Кроме Киры Найтли, немаловажные роли в сериале исполняют Бен Вишоу и Сара Ланкашир. Их герои добавляют сюжет сложности и эмоциональной глубины. Вишоу играет Сэма Янга, бывшего агента, возвращаемого в игру для защиты Хелен.

Отзывы критиков

Критики отмечают "Черных голубей" как один из самых лучших шпионских сериалов последних лет. По словам Кристен Болдуин из Entertainment Weekly, сериал является "увлекательным и свежим триллером, наполненным комедийной чувственностью". Крейг Мэтисон из The Age подчеркивает, что проект предлагает не только интригу, но и размышления о человеческих страстях.

100% на Rotten Tomatoes

Сериал стартовал с идеальным рейтингом на Rotten Tomatoes, что является редким явлением для оригинальных шоу Netflix. Также он получил одобрительные отзывы за динамичный сюжет, актерскую игру и искусно созданную атмосферу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сериал "Закон Лидии Поэт" продлили на третий сезон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.