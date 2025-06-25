Какие сериалы самые популярные в мире: рейтинг Netflix

Выпустив в последнее время несколько заметных сериалов, платформа Netflix обновила рейтинг популярности своих проектов. И сразу три позиции в глобальном рейтинге заняло популярное семейное комедийно-драматическое шоу.

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Речь идет о сериале "Джинни и Джорджия", третий сезон которого стартовал 5 июня. Старые и новые фанаты принялись не только просматривать новые эпизоды, но и вернулись к прежним сезонам, что и обеспечило "Джинни и Джорджии" такой успех. OBOZ.UA рассказывает о глобальном рейтинге сериалов Netflix по состоянию на предпоследнюю неделю июня.

10. "Джинни и Джорджия", 2 сезон

Вторая часть шоу об отношениях незрелой матери с не по годам мудрой дочкой оказалась на десятой строчке. Фанаты еще не успели забыть события этой части шоу, поэтому из всех трех сезонов второй пока собрал меньше всего просмотров. Хотя все равно попал в топ-10.

9. RAW. 2025

Текущий сезон соревнований по реслингу WWE Raw выходит на Netflix каждый вторник в 1:00 ночи по Киеву. Мужчины и женщины выходят на ринг, чтобы завоевать титулы Королевы и Короля. Спортивный азарт и зрелищность являются главными составляющими успеха этого шоу.

8. "Джинни и Джорджия", 1 сезон

Начало истории 15-летней Джинни Миллер, которая вместе со своей матерью Джорджией приезжает в один из городов Новой Аглии, оказался на 8 строчке. Дебютный сезон трогательно и с юмором показал историю семьи, которая, убегая от призраков прошлого, пытается найти себе новый дом. Зрители сразу полюбили это шоу, что обеспечило ему не одно продолжение.

7. Фубар, 2 сезон

Шпионско-приключенческий сериал стал триумфальным возвращением на экраны Арнольда Шварценеггера, который в последнее время имел определенные проблемы со здоровьем. Более того, для Железного Арни образ агента ЦРУ Люка Бруннера стал первой главной ролью в сериале. По сюжету ему доверяют спасение коллеги с позывным Панда, и Люк с удивлением узнает, что это его родная дочь Эмма. Вместе они берутся за выполнение задания, которое вышло из-под контроля. Несмотря на не слишком положительные отзывы критиков, сериал стал популярным у зрителей и они с удовольствием пересматривают уже второй его сезон.

6. Сирены

Драматический мини-сериал с элементами черной комедии рассказывает историю трех женщин, отношения между которыми становятся в определенный момент весьма запутанными. Главная героиня Девон (Меган Фейхи) вдруг замечает, что у ее сестры Симоны (Милли Олкок) складываются какие-то странные отношения с новой начальницей, загадочной светской львицей Микаэлой Келл (Джулианна Мур). Симону манит роскошный образ жизни Микаэлы. Девон решает вмешаться, чтобы навести порядок в шаткой ситуации. Но леди-босс оказывается сильным и грозным соперником.

5. Любимицы Америки: Чирлидерши "Даллас ковбойс", 2 сезон

Реалити рассказывает о команде чирлидерш американской футбольной команде "Даллас ковбойс". Прямо перед камерами девушки проходят жесткий отбор, тренируются, строят отношения и достигают настоящего успеха. Зрители выступают свидетелями невыдуманной истории борьбы чирлидеров за место в команде и наблюдают, как развивается их стремление одержать победу.

4. Отдел нераскрытых дел, 1 сезон

Мрачное детективное шоу, основанное на серии романов датского писателя Юсси Адлера-Олсена, стало одной из главных сенсаций Netflix этого года. Оно рассказывает о детективе полиции Карле Морке, который после инцидента на службе погружается в тяжелую депрессию. В то же время ему поручают возглавить департамент Q, который занимается нераскрытыми преступлениями. Неожиданно его непростое психологическое состояние и интересная динамика отношений с коллегами помогают ему в расследовании исчезновения прокурора, о которой ничего не слышно вот уже 4 года.

3. Уцелевшие

Австралийский мини-сериал рассказывает о Киране Эллиоте, который когда-то потерял сразу трех дорогих ему людей из-за мощного шторма. Спустя 15 лет он возвращается с семьей в городок Эвелин-Бей, где произошла эта трагедия. И его жители снова сталкиваются с бедой – кто-то убивает женщину-фотографа. Теперь всем жителям Эвелин-Бей, включая Кирана и его близких, придется раскрыть свои тайны, чтобы узнать правду об убийстве.

2. Джинни и Джорджия, 3 сезон

Самый свежий сезон популярного шоу уверенно держится в топе рейтинга. В третьей части события становятся все более напряженными. Джорджия вынуждена выбираться из самых сложных обстоятельств в своей жизни. Женщину судят за убийство. Но в центре внимания оказываются ее дети – Джинни и Остин. Им предстоит пройти через непростое испытание, наладить отношения с одноклассниками и построить новую перспективу жизни с учетом того, что они могут надолго остаться без матери.

1. Прибрежье, 1 сезон

Некогда успешный рыболовный бизнес семьи Бакли приходит в упадок. После того, как глава семьи Харлан отошел от дел, его жена и дети едва справляются с управлением компанией. Мешают им и личные проблемы, с которыми им не удается справиться своими силами. Чтобы удержать дело на плаву, Харлан несмотря на плохое самочувствие возвращается к работе. Однако недоразумения между членами семьи приводят к новым большим проблемам.

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