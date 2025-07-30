Какие страны самые богатые в мире: первая пятерка вас точно удивит

В современном мире экономическая мощь стран определяется не только общим объемом производства, но и уровнем благосостояния их граждан. Аналитики используют различные показатели, чтобы оценить богатство государств, в частности валовой внутренний продукт(ВВП) и его распределение на душу населения.

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Особое внимание уделяют паритету покупательной способности (ППС), который позволяет сравнивать реальную стоимость жизни в разных странах. Составленный экспертами Uniwide рейтинг показывает, какие государства обеспечивают самые высокие стандарты жизни.

Некоторые страны из первой пятерки могут удивить даже тех, кто внимательно следит за мировой экономикой.

Список самых богатых стран мира

Люксембург

Сингапур

Ирландия

Макао

Катар

Норвегия

Швейцария

Бруней Даруссалам

Соединенные Штаты Америки

Дания

Нидерланды

Исландия

Сан-Марино

Объединенные Арабские Эмираты

Тайвань

Австрия

Гонконг

Бельгия

Швеция

Германия

Мальта

Австралия

Андорра

Франция

Финляндия

Бахрейн

Канада

Саудовская Аравия

Великобритания

Южная Корея

Италия

Кипр

Чехия

Израиль

Словения

Гайана

Испания

Новая Зеландия

Япония

Литва

Кувейт

Аруба

Польша

Пуэрто-Рико

Португалия

Эстония

Хорватия

Румыния

Венгрия

Россия

Экономический успех стран

Для определения самых богатых стран мира экономисты использовали несколько ключевых показателей. Номинальный ВВП отражает общую стоимость товаров и услуг, произведенных в стране, по текущим ценам. В то же время ВВП по паритету покупательной способности (ППС) учитывает разницу в стоимости жизни, что позволяет точнее сравнивать экономическую силу государств.

Важнейшим для оценки благосостояния граждан является ВВП на душу населения по ППС, ведь он показывает, сколько товаров и услуг может позволить себе среднестатистический человек. Этот показатель учитывает как численность населения, так и реальные цены в стране, что делает его наиболее достоверным для международных сравнений.

Люксембург: экономический феномен

Что делает Люксембург самой богатой страной? Люксембург, с населением около 645 тысяч человек, является примером экономической стабильности. Расположенный между Бельгией, Германией и Францией, он использует свое географическое положение для развития торговли. Банковский сектор и технологические инновации являются основой экономики страны. Налог на прибыль предприятий составляет 17%, а прогрессивный налог на доходы физических лиц может достигать 42%. Люксембург предлагает льготы для иностранных инвесторов и упрощает регистрацию компаний, что делает его привлекательным для бизнеса. Иммиграция для специалистов из стран вне ЕС возможна через "Синюю карту" при условии высокой квалификации.

Сингапур: финансовый центр Азии

Сингапур, город-государство с населением 5,9 миллиона человек, славится своей развитой инфраструктурой и безопасностью. Корпоративный налог составляет 17%, а налог на доходы физических лиц – до 22%, без дополнительных сборов на прирост капитала. Это делает страну магнитом для инвесторов. Бизнес-регистрация проходит быстро, а государственные гранты поддерживают инновации. Для иммигрантов доступны визы EntrePass для предпринимателей и Employment Pass для специалистов, с возможностью получить постоянное проживание.

Ирландия: технологический прорыв

Ирландия, с населением 5 миллионов человек, стала центром технологических гигантов благодаря низкому корпоративному налогу (12,5%). Прогрессивный налог на доходы физических лиц может достигать 40%. Страна предлагает доступ к рынкам ЕС и поддержку стартапов. Иммиграция упрощена для граждан ЕС, а для других доступна "Программа для начинающих предпринимателей" при наличии уникальной бизнес-идеи. Стабильная экономика и культурное наследие делают Ирландию привлекательной для инвесторов.

Швейцария: стабильность и качество

Швейцария, с населением 8,7 миллиона человек, занимает седьмое место благодаря банковскому сектору и инновациям в биотехнологиях. Корпоративный налог варьируется от 12 до 22% в зависимости от кантона, а налог на доходы физических лиц может превышать 40%. Прозрачное законодательство и инфраструктура способствуют бизнесу. Иммиграция для граждан ЕС упрощена, но для других стран действуют квоты. Швейцария остается символом стабильности и высокого качества жизни.

США: глобальный экономический гигант

Что обеспечивает богатство США? Соединенные Штаты, с населением 331 миллион человек, занимают девятое место благодаря мощной экономике и инновациям. Федеральный корпоративный налог составляет 21%, а налог на доходы физических лиц – до 37%. Инфраструктура и финансирование способствуют быстрому запуску бизнеса. США остаются лидером по масштабам экономики и возможностям.

ОАЭ: магнит для инвесторов

Объединенные Арабские Эмираты, с населением 10 миллионов человек, занимают 14-е место благодаря отсутствию налога на доходы физических лиц и низкому корпоративному налогу (9%). Свободные экономические зоны и современная инфраструктура привлекают бизнес. Иммиграция упрощена для предпринимателей через спонсорство или создание компаний, а "золотые визы" доступны для крупных инвесторов. ОАЭ сочетают культурное разнообразие и экономические возможности.

OBOZ.UA предлагает узнать о Бермудских островах, которые являются одними из самых богатых в мире.

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