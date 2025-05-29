Одни из самых богатых в мире: чем прославились Бермудские острова

Бермудские острова - это не только экзотическое место для отдыха, но и одна из самых богатых территорий планеты. Несмотря на свой небольшой размер, архипелаг имеет высокий уровень жизни и развитую экономику.

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Формально оставаясь заморской территорией Великобритании, Бермуды управляются автономно и поражают своими достижениями. Их уникальность сочетает природу, историю, культуру и финансовую привлекательность. Поэтому Бермуды стали популярными не только среди туристов, но и среди инвесторов со всего мира, отмечает издание Express.

Архипелаг расположен в Атлантическом океане, в более чем 3400 километрах от Лондона. Он состоит из более чем 150 островов, общая площадь которых составляет всего 54 квадратных километра. На этой ограниченной территории проживает более 64 тысяч человек, что обеспечивает одну из самых высоких плотностей населения в регионе. Однако теснота не мешает местным жителям наслаждаться высоким уровнем жизни: согласно международным данным, ВВП на душу населения здесь превышает $116 тысяч.

Свое богатство Бермуды в основном зарабатывают благодаря оффшорному финансовому сектору и страхованию. Также важной частью экономики является туризм: ежегодно архипелаг посещает более полумиллиона человек, особенно из США и Канады. И хотя Бермудские острова географически не входят в Карибский бассейн, их часто путают с карибскими направлениями из-за подобного климата и культурного микса. Здесь чувствуется влияние британской, американской и карибской традиций - от красных почтовых ящиков до английских пабов.

Природа Бермудских островов - еще одна причина их популярности. Туристы восхищаются розовыми пляжами, чистой водой и живописными бухтами. Особую популярность имеет Залив Подкова, известный своим уникальным цветом песка, а также Табачный залив вблизи Сент-Джорджа, где можно насладиться снорклингом и увидеть известняковые скалы. Эти места считаются одними из самых красивых пляжей на планете.

Столица архипелага - город Гамильтон - сочетает красочную архитектуру, множество магазинов, кафе и культурных локаций. Среди туристических достопримечательностей - Хрустальные пещеры с подземными озерами, а также маяк Гиббс-Гилл, с которого открывается панорамный вид на острова. Путешественникам, интересующимся историей, стоит знать, что первым европейцем, открывшим эти острова, был испанец Хуан де Бермудес в 1505 году. А первое поселение появилось после кораблекрушения английского судна в 1609-м.

Сегодня Бермудские острова - это пример того, как маленькая территория может совместить природную красоту, колониальное наследие и современное экономическое процветание.

OBOZ.UA предлагает узнать об уникальном отдыхе на одном из греческих островов.

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