Нельзя ездить на авто: греческий остров предлагает уникальный отдых

Жизнь без необходимости пользоваться авто некоторым людям кажется настоящей идиллией. Не надо никуда спешить, все рядом, можно больше времени уделять себе. И на одном из островов Греции такой образ жизни могут почувствовать на себе туристы.

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Как пишет издание Express, это остров является зоной, свободной от автомобилей. А это значит, что роскошные пейзажи с рыбацкими лодками на морских волнах, побеленными домами и очаровательными переулками можно осмотреть во время пешей или конной прогулки. И такую роскошь можно позволить себе на острове Идра, путь до которого на пароме от Афин составляет менее двух часов. Что делает его идеальным местом для однодневной поездки тому, кто хочет убежать от оживленных улиц греческой столицы.

Решение отказаться от автотранспорта на Идре греческие власти приняли еще в 1950-х годах. Целью было сохранение его уникального архитектурного облика наряду с традиционным образом жизни. Более того, крутой ландшафт острова делает автомобили совсем непрактичными здесь. Вместо этого местные жители используют для передвижения ослов и водный транспорт.

Но на этом живописном греческом острове, входящем в группу островов Саронического моря, есть гораздо больше, чем просто зоны, свободные от автомобилей. Тум можно насладиться изысканной архитектурой и неоклассическими каменными особняками, которые живописно возвышаются над местным портом.

Интересна связь острова с выдающимся канадским певцом Леонардом Коэном. Тот посетил Идру в 1960-х годах и был настолько поражен ее поэтической красотой, что купил дом на острове. Артист прожил здесь несколько лет и даже написал среди местных пейзажей песню Bird on the Wire, по слухам посвященную именно здешним красотам. В то же время американский романист Генри Миллер описал этот чудесный уголок Греции как "воплощение безупречной анархии".

Температура на Идре в июне в среднем составляет 29,5 °C, а климат обычно теплый и солнечный. Туристам здесь предлагают множество увлекательных занятий, среди которых исследование живописных пляжей, походы, снорклинг и дайвинг.

Что касается мест, которые обязательно нужно посетить во время поездки на Идру, то уникальные впечатления можно получить на горе Эрос, на пляже Святого Николая и в монастыре Профитис Илиас, а также в особняке Лазаря Кундуриотиса и монастыре Комисеос Теотоку. Здесь вы сможете почувствовать всю простоту и беззаботность Греции, а также полюбоваться уникальной красотой местной природы.

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