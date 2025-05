Где самая теплая вода в Европе: вариант для морского отдыха

После нынешней холодной весны в начале лета так хочется окунуться в теплые морские волны. Но куда отправиться на отдых, чтобы насладиться и летним теплом на пляже, и особенно приятной морской водой?

Издание Express рассказало, где в Европе можно найти самые теплые морские волны. Если вы любите понежиться в воде, идеальным местом для вашего отпуска станет турецкая Анталья. Этот курортный город пользуется огромной популярностью среди туристов, а один из ее пляжей простирается на впечатляющие почти 13 километров. Пляж Коньяалти рекомендуют добавить в ваш список желаний этим летом, особенно если вы любите морские купания.

Анталья расположена на юго-западном побережье Турции. Температура воды у ее берегов летом в среднем составляет 27,8°C. Пляж Коньяалти находится к западу от города и имеет знак отличия Голубой флаг, что означает высокое качество воды идеальное для купания.

Кроме того пляж получил награду Travellers' Choice Best of the Best за 2025 год от сервиса TripAdvisor. Его пользователи оценили место для отдыха на самые высокие пять звезд. Однако предупредили, что пляж не песчаный, а галечный, поэтому здесь стоит ходить в специальной обуви. Что касается других нюансов, Коньяалти предлагает удобный отдых и отличную инфраструктуру – на всей его протяженности можно найти рестораны с вкусной турецкой едой.

Море на этом пляже описывают как идеально прозрачное, и с чрезвычайно живописными камнями и галькой, которые можно найти во время купания. А когда вы вечером захотите отправиться в город, добраться до центра Антальи сможете на трамвае всего за 30 минут.

