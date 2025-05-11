Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

Обычные отварные яйца – универсальный продукт для приготовления салатов. Можно совмещать разнообразные ингредиенты, заправки. Получится очень вкусно и полезно.

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Тремя рецептами салатов с отварными яйцами поделилась нутрициолог Елена Костюк (nutritionist kostyuk) в Instagram. Все эти варианты достаточно легкие и питательные.

1. Весенний салат с яйцами, редиской и листьями салата

Ингредиенты:

вареные яйца – 2 шт.

огурец – 100 г

редис – 100 г

листья салата – 50 г

оливковое масло – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи и яйца.

2. Смешать все в салатнике.

3. Добавить масло и специи.

2. Салат с яйцами и отварной фасолью

Ингредиенты:

вареные яйца – 2 шт.

отварная фасоль или нут – 100 г

шпинат – 100 г

авокадо – 1/2 шт.

лимонный сок, соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать яйца и авокадо.

2. Смешать с другими ингредиентами.

3. Полить лимонным соком.

3. Салат с яйцами, помидорами и болгарским перцем

Ингредиенты:

вареные яйца

помидор – 1 шт.

болгарский перец – 0,5 шт.

красный лук – 0,25 шт.

укроп, петрушка

йогурт натуральный – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Порезать яйца, помидор, болгарский перец.

2. Нарезать мелко лук и зелень.

3. Смешать с другими ингредиентами.

4. Заправить йогуртом.

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