Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта
Обычные отварные яйца – универсальный продукт для приготовления салатов. Можно совмещать разнообразные ингредиенты, заправки. Получится очень вкусно и полезно.
Тремя рецептами салатов с отварными яйцами поделилась нутрициолог Елена Костюк (nutritionist kostyuk) в Instagram. Все эти варианты достаточно легкие и питательные.
1. Весенний салат с яйцами, редиской и листьями салата
Ингредиенты:
- вареные яйца – 2 шт.
- огурец – 100 г
- редис – 100 г
- листья салата – 50 г
- оливковое масло – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать овощи и яйца.
2. Смешать все в салатнике.
3. Добавить масло и специи.
2. Салат с яйцами и отварной фасолью
Ингредиенты:
- вареные яйца – 2 шт.
- отварная фасоль или нут – 100 г
- шпинат – 100 г
- авокадо – 1/2 шт.
- лимонный сок, соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать яйца и авокадо.
2. Смешать с другими ингредиентами.
3. Полить лимонным соком.
3. Салат с яйцами, помидорами и болгарским перцем
Ингредиенты:
- вареные яйца
- помидор – 1 шт.
- болгарский перец – 0,5 шт.
- красный лук – 0,25 шт.
- укроп, петрушка
- йогурт натуральный – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Порезать яйца, помидор, болгарский перец.
2. Нарезать мелко лук и зелень.
3. Смешать с другими ингредиентами.
4. Заправить йогуртом.
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