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Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
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Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

Обычные отварные яйца – универсальный продукт для приготовления салатов. Можно совмещать разнообразные ингредиенты, заправки. Получится очень вкусно и полезно.

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Тремя рецептами салатов с отварными яйцами поделилась нутрициолог Елена Костюк (nutritionist kostyuk) в Instagram. Все эти варианты достаточно легкие и питательные.

Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

1. Весенний салат с яйцами, редиской и листьями салата

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 2 шт.
  • огурец – 100 г
  • редис – 100 г
  • листья салата – 50 г
  • оливковое масло – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу
Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи и яйца.

2. Смешать все в салатнике.

3. Добавить масло и специи.

2. Салат с яйцами и отварной фасолью

Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 2 шт.
  • отварная фасоль или нут – 100 г
  • шпинат – 100 г
  • авокадо – 1/2 шт.
  • лимонный сок, соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать яйца и авокадо.

2. Смешать с другими ингредиентами.

3. Полить лимонным соком.

3. Салат с яйцами, помидорами и болгарским перцем

Какие вкусные салаты можно приготовить с отварными яйцами: топ-3 весенних рецепта

Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • помидор – 1 шт.
  • болгарский перец – 0,5 шт.
  • красный лук – 0,25 шт.
  • укроп, петрушка
  • йогурт натуральный – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Порезать яйца, помидор, болгарский перец.

2. Нарезать мелко лук и зелень.

3. Смешать с другими ингредиентами.

4. Заправить йогуртом.

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