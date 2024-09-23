Какие внедорожники лучшие в использовании: 6 беспроигрышных вариантов

При покупке транспорта следует учитывать то, что вам придется вкладываться в его обслуживание и ремонт. Поэтому важно не только сосредоточиться на начальной цене, но и учесть долговечность автомобиля.

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Иногда дорогие модели могут отпугивать своей ценой, однако их надежность и способность прослужить долгие годы могут оправдать потраченные деньги. Чтобы помочь вам сделать обдуманный выбор, GOBankingRates поделился рейтингом внедорожников, отличающихся длительным сроком эксплуатации.

1. Chevrolet Tahoe

Если вам нужен полноразмерный внедорожник, способный выдержать долгие годы эксплуатации, Chevrolet Tahoe – отличный выбор. По данным iSeeCars, модель занимает шосте место среди внедорожников, которые предположительно прослужат более 400 000 км.

Этот автомобиль идеально подходит для больших семей или нуждающихся много места для перевозки грузов. Несмотря на более высокую начальную цену, оправдывает все ожидания благодаря надежности и долговечности.

2. GMC Yukon

GMC Yukon – это не только самый роскошный, но и один из самых долговечных полноразмерных внедорожников. С начальной ценой от 68 895 долларов модель предлагает комфорт, тишину в салоне и высокий уровень качества сборки.

Он занимает десятое место среди внедорожников, которые могут проехать 400 000 км или больше. Также стоит обратить внимание на его модификацию GMC Yukon XL.

3. Honda Pilot

Для тех, кто ищет семейный внедорожник среднего размера, Honda Pilot – оптимальный вариант. С тремя рядами сидений и внушительным грузовым пространством, Pilot стал восьмым в рейтинге внедорожников, способных проехать более 400 000 км.

Его надежность и практичность делают его одним из самых лучших выборов для семей, которые ценят комфорт и безопасность.

4. Lexus GX

Внедорожники марки Lexus известны своим качеством, и Lexus GX – яркий пример тому. Этот среднеразмерный внедорожник занял пятое место в рейтинге внедорожников, которые могут проехать 400 000 км или больше.

Его сочетание комфорта, премиум-дизайна и надежности делает GX привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить роскошный автомобиль, который сможет служить многие годы без серьезных проблем.

5. Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder – это один из самых доступных внедорожников среднего размера, способный долго служить своим владельцам. Он занимает 13 место среди внедорожников и имеет наибольшую вероятность проехать более 400 000 км без проблем.

Pathfinder – это комфортный семейный автомобиль, предлагающий оптимальный баланс между ценой, надежностью и удобством использования.

6. Toyota Highlander

Внедорожники Toyota давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных. Toyota Highlander занимает девятое место среди внедорожников, которые могут проехать 400 000 км или больше.

Особого внимания заслуживает гибридная версия Toyota Highlander Hybrid. Однако обе версии этого автомобиля отличаются экономичностью, надежностью и способностью выдержать значительные пробеги без потери качества.

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