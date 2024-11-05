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Какие военные праздники отмечают в Украине: полный перечень
Вооруженные силы и другие военные формирования стоят в защите независимости и суверенитета Украины. Во время полномасштабной войны они сдерживают вооруженную агрессию РФ, дают отпор противнику, обеспечивают охрану воздушного пространства и защиту мирных граждан.
В календарном году существует много праздников, связанных с украинской армией и военными. OBOZ.UA публикует полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.
Январь
- 20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта.
- 24 января – День внешней разведки.
- 29 января – День памяти Героев Крут.
Февраль
- 15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств.
- 16 февраля – День военного журналиста Украины.
- 20 февраля – День Героев Небесной Сотни.
- 25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ
- 28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ.
Март
- 14 марта – День украинского добровольца.
- 25 марта – День Службы безопасности Украины.
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
Апрель
- 13 апреля – День работника оборонно-промышленного комплекса.
- 17 апреля – День пожарной охраны.
- 30 апреля – День пограничника.
Май
- 6 мая – День пехоты.
- 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 18 мая – День резервиста.
- 23 мая – День морской пехоты Украины.
- 25 мая – День Государственной службы спецсвязи и защиты информации.
- 29 мая – Международный день миротворцев.
Июнь
- 22 июня – День скорби и памяти жертв войны.
Июль
- 3 июля – День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.
- 4 июля – День Национальной полиции.
- Первое воскресенье июля – День Военно-морских Сил ВСУ.
- 15 июля – День украинских миротворцев.
- 29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.
Август
- Первое воскресенье августа – День Воздушных Сил ВСУ.
- 8 августа – День войск связи.
- 29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Последняя суббота августа – День авиации.
Сентябрь
- 7 сентября – День военной разведки.
- 14 сентября – День танковых войск.
- 17 сентября – День спасателя.
Октябрь
- 1 октября – День защитников и защитниц.
- Первое воскресенье октября – День территориальной обороны.
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Ноябрь
- 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
- 18 ноября – День сержанта ВСУ.
- 21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ.
- 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.
Декабрь
- 6 декабря – День ВСУ.
- 12 декабря – День Сухопутных войск Украины.
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