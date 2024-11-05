Какие военные праздники отмечают в Украине: полный перечень

Вооруженные силы и другие военные формирования стоят в защите независимости и суверенитета Украины. Во время полномасштабной войны они сдерживают вооруженную агрессию РФ, дают отпор противнику, обеспечивают охрану воздушного пространства и защиту мирных граждан.

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В календарном году существует много праздников, связанных с украинской армией и военными. OBOZ.UA публикует полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.

Январь

20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта.

24 января – День внешней разведки.

29 января – День памяти Героев Крут.

Февраль

15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств.

16 февраля – День военного журналиста Украины.

20 февраля – День Героев Небесной Сотни.

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ.

Март

14 марта – День украинского добровольца.

25 марта – День Службы безопасности Украины.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

Апрель

13 апреля – День работника оборонно-промышленного комплекса.

17 апреля – День пожарной охраны.

30 апреля – День пограничника.

Май

6 мая – День пехоты.

8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

18 мая – День резервиста.

23 мая – День морской пехоты Украины.

25 мая – День Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

29 мая – Международный день миротворцев.

Июнь

22 июня – День скорби и памяти жертв войны.

Июль

3 июля – День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

4 июля – День Национальной полиции.

Первое воскресенье июля – День Военно-морских Сил ВСУ.

15 июля – День украинских миротворцев.

29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.

Август

Первое воскресенье августа – День Воздушных Сил ВСУ.

8 августа – День войск связи.

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Последняя суббота августа – День авиации.

Сентябрь

7 сентября – День военной разведки.

14 сентября – День танковых войск.

17 сентября – День спасателя.

Октябрь

1 октября – День защитников и защитниц.

Первое воскресенье октября – День территориальной обороны.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ноябрь

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

18 ноября – День сержанта ВСУ.

21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ.

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

Декабрь

6 декабря – День ВСУ.

12 декабря – День Сухопутных войск Украины.

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