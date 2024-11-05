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Какие военные праздники отмечают в Украине: полный перечень

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Какие военные праздники отмечают в Украине: полный перечень

Вооруженные силы и другие военные формирования стоят в защите независимости и суверенитета Украины. Во время полномасштабной войны они сдерживают вооруженную агрессию РФ, дают отпор противнику, обеспечивают охрану воздушного пространства и защиту мирных граждан.

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В календарном году существует много праздников, связанных с украинской армией и военными. OBOZ.UA публикует полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.

Январь

  • 20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта.
  • 24 января – День внешней разведки.
  • 29 января – День памяти Героев Крут.

Февраль

  • 15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств.
  • 16 февраля – День военного журналиста Украины.
  • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни.
  • 25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ
  • 28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ.

Март

  • 14 марта – День украинского добровольца.
  • 25 марта – День Службы безопасности Украины.
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.

Апрель

  • 13 апреля – День работника оборонно-промышленного комплекса.
  • 17 апреля – День пожарной охраны.
  • 30 апреля – День пограничника.

Май

  • 6 мая – День пехоты.
  • 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
  • 18 мая – День резервиста.
  • 23 мая – День морской пехоты Украины.
  • 25 мая – День Государственной службы спецсвязи и защиты информации.
  • 29 мая – Международный день миротворцев.

Июнь

  • 22 июня – День скорби и памяти жертв войны.

Июль

  • 3 июля – День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.
  • 4 июля – День Национальной полиции.
  • Первое воскресенье июля – День Военно-морских Сил ВСУ.
  • 15 июля – День украинских миротворцев.
  • 29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.

Август

  • Первое воскресенье августа – День Воздушных Сил ВСУ.
  • 8 августа – День войск связи.
  • 29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • Последняя суббота августа – День авиации.

Сентябрь

  • 7 сентября – День военной разведки.
  • 14 сентября – День танковых войск.
  • 17 сентября – День спасателя.

Октябрь

  • 1 октября – День защитников и защитниц.
  • Первое воскресенье октября – День территориальной обороны.
  • 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ноябрь

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 18 ноября – День сержанта ВСУ.
  • 21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ.
  • 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

Декабрь

  • 6 декабря – День ВСУ.
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Украины.

Также OBOZ.UA публиковал полный список профессиональных праздников на ноябрь-2024.

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