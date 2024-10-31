Какие профессиональные праздники отмечают в ноябре: полный список
Профессиональные праздники – прекрасная возможность поздравить друзей и знакомых, отметив их достижения. Конечно, помнить все даты невозможно, и праздники часто бывают переходными, приходясь не на конкретную дату.
День железнодорожника, например, отмечают 4 ноября, ведь именно в этот день в 1861 году на железнодорожный городской вокзал Львова прибыл первый поезд, курсировавший между Веной и Львовом, пересекая города Краков и Перемышль. А День социального работника отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября. OBOZ.UA публикует календарь профессиональных праздников на ноябрь-2024.
Профессиональные праздники в ноябре-2024
- 3 ноября – День инженерных войск;
- 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября – День железнодорожника;
- 4 ноября – День работника социальной сферы;
- 7 ноября – Международный день проектного менеджера;
- 9 ноября – День работников культуры и мастеров народного искусства;
- 10 ноября – Международный день бухгалтера;
- 12 ноября – День виноградаря и винодела;
- 14 ноября – Международный день логопеда;
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины;
- 17 ноября – Международный день студента;
- 19 ноября – День стеклопроизводителя;
- 19 ноября – День работников сельского хозяйства;
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы;
- 21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ;
- 24 ноября – День логиста.
Кстати, после перехода на новоюлианский календарь даты большинства праздников сместились на 13 дней, соответственно, изменились и дни именин. OBOZ.UA рассказывал о ноябрьских именинниках и публиковал календари по старому и новому стилю.
Также OBOZ.UA публиковал церковные праздники на ноябрь-2024 по новому календарю.
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