Какие профессиональные праздники отмечают в ноябре: полный список

Профессиональные праздники – прекрасная возможность поздравить друзей и знакомых, отметив их достижения. Конечно, помнить все даты невозможно, и праздники часто бывают переходными, приходясь не на конкретную дату.

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День железнодорожника, например, отмечают 4 ноября, ведь именно в этот день в 1861 году на железнодорожный городской вокзал Львова прибыл первый поезд, курсировавший между Веной и Львовом, пересекая города Краков и Перемышль. А День социального работника отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября. OBOZ.UA публикует календарь профессиональных праздников на ноябрь-2024.

Профессиональные праздники в ноябре-2024

3 ноября – День инженерных войск;

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября – День железнодорожника;

4 ноября – День работника социальной сферы;

7 ноября – Международный день проектного менеджера;

9 ноября – День работников культуры и мастеров народного искусства;

10 ноября – Международный день бухгалтера;

12 ноября – День виноградаря и винодела;

14 ноября – Международный день логопеда;

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины;

17 ноября – Международный день студента;

19 ноября – День стеклопроизводителя;

19 ноября – День работников сельского хозяйства;

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы;

21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ;

24 ноября – День логиста.

Кстати, после перехода на новоюлианский календарь даты большинства праздников сместились на 13 дней, соответственно, изменились и дни именин. OBOZ.UA рассказывал о ноябрьских именинниках и публиковал календари по старому и новому стилю.

Также OBOZ.UA публиковал церковные праздники на ноябрь-2024 по новому календарю.

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