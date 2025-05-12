Каким будет дизайн юбилейного iPhone в 2027 году: известны громкие детали

В 2027 году компания Apple будет отмечать двадцатилетие с момента выхода первого iPhone, устройства, кардинально изменившего рынок мобильных технологий. Юбилейная модель должна стать демонстрацией технического прорыва.

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По предварительным данным, Apple планирует внедрить самые большие изменения в дизайне с 2017 года, соединив эстетику, функциональность и символику во флагманском смартфоне нового поколения. Вероятно, новинка станет наиболее радикальным редизайном с момента презентации iPhone X.

Ожидается, что устройство получит полностью безрамочный дисплей, с интеграцией фронтальной камеры и системы Face ID под поверхность экрана. Такой технический подход позволит создать эффект монолитного стеклянного корпуса, что одновременно отсылает к дизайну первого iPhone 2007 года и демонстрирует самые современные технологические решения.

По словам аналитика Марка Гурмана, конструкция нового смартфона будет крайне сложной в производстве. Несмотря на географическое расширение цепей поставок, основные производственные мощности для этой модели останутся в Китае. Именно там сосредоточены технологические ресурсы, способные обеспечить необходимый уровень точности и качества.

Особенностью iPhone 2027 станет расширенное использование стекла, которое в сочетании с невидимыми сенсорами сформирует целостный внешний вид без каких-либо визуальных разрывов.

Apple позиционирует этот релиз не только как очередное обновление линейки, а как символический "мост" между историческим наследием и инновационным будущим. В то же время, из-за сложности инженерного исполнения и дополнительных логистических затрат, эта модель может стать одной из самых дорогих в истории iPhone.

Параллельно Apple продолжит развитие бюджетного сегмента, в частности за счет масштабирования производства в Индии и перехода на собственные компоненты. Речь идет прежде всего о модемах и чипах.

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