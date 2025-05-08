Каким будет iPhone 18 Pro: слухи о функциях

До запуска 18 линейки смартфонов iPhone осталось еще около полутора лет. Но инсайдеры уже раскрыли некоторые планы компании Apple относительно того, каким должен стать флагманский iPhone 18 Pro.

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Основные слухи о новинке собрало издание MacRumors. Вот какие интересные функции могут появиться в смартфоне.

Подэкранный Face ID

В апреле 2023 года аналитик индустрии дисплеев Росс Янг поделился дорожной картой, которая показывает, что модели iPhone 17 Pro будут оснащены датчиками Face ID, расположенными под экраном. Однако в мае 2024 года тот же Янг сообщил, что внедрение этого изменения отложено до 2026 года. Если это так, это означает, что подэкранный Face ID может дебютировать на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max следующей осенью. Ссылаясь на собственные источники, The Information в этом месяце также сообщила, что модели iPhone 18 Pro, скорее всего, будут оснащены подэкранным Face ID.

Верхняя левая фронтальная камера

В упомянутом уже отчете The Information говорится, что из-за появления подэкранного Face ID, смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут иметь место только под небольшое отверстие в верхнем левом углу экрана для размещения фронтальной камеры. Это означает, что у них больше не будет характерного выреза в верхней части экрана. Впрочем, пока непонятно, откажется ли Apple от выпуска Dynamic Island.

Переменная апертура

По словам аналитика Минг-Чи Куо, основная 48-мегапиксельная камера Fusion на обеих моделях iPhone 18 Pro будет иметь переменную апертуру. Благодаря тому, что этот параметр станет регулируемым, пользователи смогут контролировать количество света, проходящего через объектив камеры и достигающего сенсора. Основные камеры на моделях iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro имеют фиксированную апертуру ƒ/1.78, а объектив всегда полностью открыт и снимает с этой широкой апертурой. Если слухи правдивы, пользователи iPhone 18 Pro смогут регулировать этот параметр вручную. Это даст больший контроль над глубиной резкости объектов в кадре. Однако, учитывая, что iPhone имеют меньшие датчики изображения из-за ограничений по размеру, неясно, насколько ощутимым будет это улучшение.

Датчик изображения Samsung

Samsung разрабатывает новый трехслойный датчик камеры, который, как ожидается, Apple будет использовать в моделях iPhone 18 Pro. Об этом пишет DigiTimes. Этот усовершенствованный датчик изображения сделает камеру iPhone 18 более чувствительной и обеспечит другие преимущества, такие как снижение шума на фотографиях, расширенный динамический диапазон и многое другое. Точное название технологии – PD-TR-Logic, и она относится к датчику камеры с тремя слоями схем, прикрепленных к нему. Sony долгое время была эксклюзивным поставщиком датчиков изображения для камер iPhone, поэтому вступление Samsung в борьбу было бы заметным изменением. В июле 2024 года Куо заявил, что, по его ожиданиям, Samsung начнет поставлять 48-мегапиксельные сверхширокоугольные сенсоры камеры Apple для iPhone уже в 2026 году, когда, как ожидается, выйдут модели iPhone 18 Pro.

12 ГБ оперативной памяти

По словам Куо, модели iPhone 18 Pro будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Но уже ходят слухи об увеличении пропускной способности памяти для устройств. Модели iPhone 16 Pro оснащены 8 ГБ ОЗУ, тогда как модели iPhone 17 Pro и даже iPhone 17 Air, по слухам, будут иметь 12 ГБ ОЗУ.

Модем C2

Несколько месяцев назад Apple представила свой специально разработанный модем C1, который был установлен в iPhone 16e в рамках многолетнего плана отказа от модемов Qualcomm. По словам Джефа Пу, аналитика, который освещает компании в цепочке поставок Apple, модем Apple C2 второго поколения дебютирует в моделях iPhone 18 Pro в следующем году. Неудивительно, что модем C2 будет быстрее, чем C1, и получит поддержку mmWave в Соединенных Штатах. Вероятны также дальнейшие улучшения энергоэффективности.

Чип A20 Pro (2 нм)

Чип A20 Pro от Apple для моделей iPhone 18 Pro будет работать с использованием 2-нм процесса TSMC, известного как N2. Об этом сообщил Куо. Последние чипы Apple A18 и A18 Pro для серии iPhone 16 используют 3-нм процесс второго поколения TSMC, тогда как чипы A19 и A19 Pro для серии iPhone 17, как ожидается, будут использовать 3-нм процесс третьего поколения TSMC. Переход на 2-нм техпроцесс, начинающийся с чипов A20, позволит разместить больше транзисторов в каждом чипе, что повысит производительность. В частности, отчеты указывают, что чипы A20 должны быть на 15% быстрее и на 30% более энергоэффективными, чем чипы A19.

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