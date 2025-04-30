Какое масло выбрать для салата, жарки и выпечки: полезная шпаргалка
Масло – незаменимый ингредиент на каждой кухне, но не каждое подходит для жарки или салатов. Выбор правильного варианта поможет сохранить вкус блюд и облегчить приготовление. Рафинированное или нерафинированное, для запекания или холодных закусок – каждый вид имеет свои особенности.
Короткой шпаргалкой об особенностях каждого вида масла поделилась фудблогер Виталина Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Теперь вы точно будете знать, какое масло выбрать для каждого блюда.
1. Подсолнечное масло
Рафинированное: идеально подходит для жарки и фритюра.
Нерафинированное: лучше для салатов благодаря выраженному аромату.
Температура дымления: около 230°C.
2. Оливковое масло
Прекрасно подходит для салатов, хумуса и маринадов.
Рафинированное: можно осторожно использовать для жарки.
Температура дымления: 190–210°C.
3. Кокосовое масло
Имеет жесткую консистенцию при комнатной температуре.
Идеальное для десертов, выпечки и азиатской кухни.
Придает блюдам нежный, немного сладкий аромат.
Температура дымления: около 175°C.
4. Топленое масло (гхи)
Чистый жир без воды и белков.
Идеальное для жарки: не горит и придает блюдам ореховый аромат и золотистый цвет.
Температура дымления: около 250°C.
5. Льняное масло
Не подходит для термообработки.
Прекрасное для холодных блюд: салатов, боулов, смузи.
Богатое на омега-3, имеет легкую горчинку.
Температура дымления: только 107°C.
6. Авокадовое масло
Очень устойчивое к высоким температурам.
Подходит для жарки, гриля, соусов и салатов.
Обладает мягким, почти нейтральным ароматом.
Температура дымления: около 270°C.
7. Тыквенное масло
Обладает темным цветом и насыщенным ореховым вкусом.
Не подходит для нагрева.
Идеальное для заправки салатов, соусов и крем-супов.
Температура дымления: около 120°C.
Правильный выбор масла помогает не только улучшить вкус блюд, но и сохранить их пользу. Сохраняйте эту шпаргалку – и больше не придется думать, какое масло лучше использовать для жарки, выпечки или салатов.
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