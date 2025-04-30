Какое масло выбрать для салата, жарки и выпечки: полезная шпаргалка

Масло – незаменимый ингредиент на каждой кухне, но не каждое подходит для жарки или салатов. Выбор правильного варианта поможет сохранить вкус блюд и облегчить приготовление. Рафинированное или нерафинированное, для запекания или холодных закусок – каждый вид имеет свои особенности.

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Короткой шпаргалкой об особенностях каждого вида масла поделилась фудблогер Виталина Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Теперь вы точно будете знать, какое масло выбрать для каждого блюда.

1. Подсолнечное масло

Рафинированное: идеально подходит для жарки и фритюра.

Нерафинированное: лучше для салатов благодаря выраженному аромату.

Температура дымления: около 230°C.

2. Оливковое масло

Прекрасно подходит для салатов, хумуса и маринадов.

Рафинированное: можно осторожно использовать для жарки.

Температура дымления: 190–210°C.

3. Кокосовое масло

Имеет жесткую консистенцию при комнатной температуре.

Идеальное для десертов, выпечки и азиатской кухни.

Придает блюдам нежный, немного сладкий аромат.

Температура дымления: около 175°C.

4. Топленое масло (гхи)

Чистый жир без воды и белков.

Идеальное для жарки: не горит и придает блюдам ореховый аромат и золотистый цвет.

Температура дымления: около 250°C.

5. Льняное масло

Не подходит для термообработки.

Прекрасное для холодных блюд: салатов, боулов, смузи.

Богатое на омега-3, имеет легкую горчинку.

Температура дымления: только 107°C.

6. Авокадовое масло

Очень устойчивое к высоким температурам.

Подходит для жарки, гриля, соусов и салатов.

Обладает мягким, почти нейтральным ароматом.

Температура дымления: около 270°C.

7. Тыквенное масло

Обладает темным цветом и насыщенным ореховым вкусом.

Не подходит для нагрева.

Идеальное для заправки салатов, соусов и крем-супов.

Температура дымления: около 120°C.

Правильный выбор масла помогает не только улучшить вкус блюд, но и сохранить их пользу. Сохраняйте эту шпаргалку – и больше не придется думать, какое масло лучше использовать для жарки, выпечки или салатов.

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