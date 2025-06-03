Какое растение посадить в саду, чтобы получить хорошие ароматы уже в июне

Теплая погода выгодна многим садоводам, которые стремятся оживить свои клумбы. И хотя значительная часть работы выполняется весной, еще не поздно добавить больше зелени и цветов, если у вас еще есть свободное место в саду.

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Хотя однолетние растения, включая настурции, петунии, сурфинии, портулак и циннии, более популярны, но идеальным выбором станет ароматическое многолетнее растение - кошачья мята. Она "живет" более двух лет и ежегодно радует ароматными цветами, пишет OBOZ.UA.

Кошачью мяту (Nepeta) легко заметить благодаря ее серо-зеленой ароматной листве, которая привлекает котов. Это красивое растение хорошо подходит для выращивания в почве и контейнерах, в зависимости от времени года.

Непета относится к семейству яснотковых (Lamiaceae), в которое входят такие любимые садовыми растения, как шалфей, лаванда и фломисы.

Существует 250 видов этого растения, разбросанных по всей Европе, Африке и Азии, но эксперты выделяют сорт Nepeta× faassenii 'Junior Walker' по одной причине. В отличие от других сортов, этот стерильный и не распространяется семенами. В результате растение гораздо дольше сохраняет свои впечатляющие лавандовые соцветия.

Как выращивать кошачью мяту

Кошачью мяту следует сеять в марте или апреле, но ее можно высаживать в мае или июне. Садоводы могут добавлять растения, выращенные в горшках, в свой сад прямо сейчас, если их хорошо поливать.

Сначала выберите горшок с хорошим дренажем и используйте хорошо дренированную смесь для горшков. Далее выберите солнечное место в саду, где кошачья мята будет получать достаточно солнечного света.

Передние бордюры идеально подходят для этого низкорослого цветочного чуда. В травяном саду можно посадить кошачью мяту рядом с розмарином, тимьяном, майораном, орегано или шалфеем.

Регулярное удаление сухих головок будет способствовать непрерывному цветению, а после того, как растение приживется, поливайте обильно, но нечасто, чтобы помочь развить устойчивость к засухе.

Легкую мульчу стоит вносить раз в год, но когда дело доходит до удобрений, избегайте перебора, иначе стебли могут ослабнуть.

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