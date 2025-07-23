Какой будет серия iPhone 17: все новые функции

До официальной презентации iPhone 17 осталось менее двух месяцев, поэтому интерес к новой серии только растет. Инсайды, утечки и аналитические прогнозы уже сформировали первое впечатление о том, каким будет новое поколение смартфонов Apple.

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Среди ожидаемых нововведений – редизайн, мощная камера, улучшение автономности и потенциально новая модель iPhone 17 Air. Детали рассказало издание MacRumors.

Сверхтонкий iPhone 17 Air: новый взгляд на дизайн

Самая громкая новость – возможный дебют модели iPhone 17 Air. По предварительной информации, это будет первый за много лет существенный редизайн iPhone. Ожидается сверхтонкий корпус, похожий на то, что Samsung реализовал в Galaxy S25 Edge. Такой форм-фактор делает смартфон гораздо легче и удобнее в руке.

Топовые обновления

Новый цвет : iPhone 17 Pro может появиться в медно-оранжевом оттенке – приглушенном, но уникальном.

: iPhone 17 Pro может появиться в медно-оранжевом оттенке – приглушенном, но уникальном. 24 Мп селфи-камера : все модели получат новую фронтальную камеру, что значительно улучшит качество селфи и видеозвонков.

: все модели получат новую фронтальную камеру, что значительно улучшит качество селфи и видеозвонков. Больше оперативной памяти : Pro-модели и iPhone 17 Air, вероятно, будут иметь 12 ГБ оперативной памяти – на 4 ГБ больше, чем стандартная модель.

: Pro-модели и iPhone 17 Air, вероятно, будут иметь 12 ГБ оперативной памяти – на 4 ГБ больше, чем стандартная модель. Батарея до 5000 мАч: iPhone 17 Pro Max получит самую большую батарею среди всех iPhone, что позволит превысить предыдущий рекорд в 33 часа автономной работы.

Заметные улучшения

Новые цвета : базовый iPhone 17 вернет зеленые и фиолетовые варианты.

: базовый iPhone 17 вернет зеленые и фиолетовые варианты. Увеличенный дисплей : стандартная модель получит 6,3-дюймовый экран, как у Pro.

: стандартная модель получит 6,3-дюймовый экран, как у Pro. ProMotion 120 Гц : все модели будут поддерживать частоту обновления 120 Гц – впервые такая функция появится и в стандартном iPhone.

: все модели будут поддерживать частоту обновления 120 Гц – впервые такая функция появится и в стандартном iPhone. Новый дизайн задней панели : Pro-модели получат двухматериальный корпус с меньшим количеством стекла, что сделает их более прочными.

: Pro-модели получат двухматериальный корпус с меньшим количеством стекла, что сделает их более прочными. 48 Мп телеобъектив : улучшенное масштабирование для моделей Pro.

: улучшенное масштабирование для моделей Pro. Процессор A19 : новые модели получат A19 или A19 Pro – более эффективные, но все еще 3-нм чипы.

: новые модели получат A19 или A19 Pro – более эффективные, но все еще 3-нм чипы. Улучшенное охлаждение и покрытие дисплея: антибликовое стекло и лучшая система рассеивания тепла.

Сомнительные новации

Горизонтальная панель камеры : Pro и Air модели получат камеру, которая тянется поперек задней панели – решение спорное как визуально, так и эргономично.

: Pro и Air модели получат камеру, которая тянется поперек задней панели – решение спорное как визуально, так и эргономично. Отказ от титана : замена титана на алюминий в Pro-моделях вызывает вопросы по долговечности.

: замена титана на алюминий в Pro-моделях вызывает вопросы по долговечности. Новый модем C1 : iPhone 17 Air, вероятно, будет иметь собственный модем Apple, не поддерживающий mmWave 5G.

: iPhone 17 Air, вероятно, будет иметь собственный модем Apple, не поддерживающий mmWave 5G. Пониженное расположение логотипа Apple : из-за изменений конструкции, логотип может быть перенесен ниже – необычное решение, которое выглядит странно на рендерах.

: из-за изменений конструкции, логотип может быть перенесен ниже – необычное решение, которое выглядит странно на рендерах. Собственный чип Wi-Fi 7: позитив в долгосрочной перспективе, но малозаметный для пользователя.

То, что вызывает скепсис

Рост цен : вероятное повышение цен из-за пошлин и роста затрат на производство.

: вероятное повышение цен из-за пошлин и роста затрат на производство. Однообъективная камера в iPhone 17 Air : из-за тонкого корпуса Air получит только одну камеру, что значительно ограничивает функциональность.

: из-за тонкого корпуса Air получит только одну камеру, что значительно ограничивает функциональность. Слабая батарея в Air : тонкий корпус – меньший аккумулятор, следовательно, менее длительное время работы.

: тонкий корпус – меньший аккумулятор, следовательно, менее длительное время работы. Меньше ОЗУ в iPhone 17 : базовая модель останется с 8 ГБ памяти, что может быть ограничением для функций ИИ.

: базовая модель останется с 8 ГБ памяти, что может быть ограничением для функций ИИ. 8K-видео : такая функция будет, вероятно, доступна только в iPhone 17 Pro, но вряд ли станет массово востребованной из-за большого объема файлов.

: такая функция будет, вероятно, доступна только в iPhone 17 Pro, но вряд ли станет массово востребованной из-за большого объема файлов. Механическая диафрагма: Pro-модели могут получить эту новинку, однако ее практическая польза на смартфоне остается под вопросом.

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