Какой будет серия iPhone 17: все новые функции
До официальной презентации iPhone 17 осталось менее двух месяцев, поэтому интерес к новой серии только растет. Инсайды, утечки и аналитические прогнозы уже сформировали первое впечатление о том, каким будет новое поколение смартфонов Apple.
Среди ожидаемых нововведений – редизайн, мощная камера, улучшение автономности и потенциально новая модель iPhone 17 Air. Детали рассказало издание MacRumors.
Сверхтонкий iPhone 17 Air: новый взгляд на дизайн
Самая громкая новость – возможный дебют модели iPhone 17 Air. По предварительной информации, это будет первый за много лет существенный редизайн iPhone. Ожидается сверхтонкий корпус, похожий на то, что Samsung реализовал в Galaxy S25 Edge. Такой форм-фактор делает смартфон гораздо легче и удобнее в руке.
Топовые обновления
- Новый цвет: iPhone 17 Pro может появиться в медно-оранжевом оттенке – приглушенном, но уникальном.
- 24 Мп селфи-камера: все модели получат новую фронтальную камеру, что значительно улучшит качество селфи и видеозвонков.
- Больше оперативной памяти: Pro-модели и iPhone 17 Air, вероятно, будут иметь 12 ГБ оперативной памяти – на 4 ГБ больше, чем стандартная модель.
- Батарея до 5000 мАч: iPhone 17 Pro Max получит самую большую батарею среди всех iPhone, что позволит превысить предыдущий рекорд в 33 часа автономной работы.
Заметные улучшения
- Новые цвета: базовый iPhone 17 вернет зеленые и фиолетовые варианты.
- Увеличенныйдисплей: стандартная модель получит 6,3-дюймовый экран, как у Pro.
- ProMotion 120 Гц: все модели будут поддерживать частоту обновления 120 Гц – впервые такая функция появится и в стандартном iPhone.
- Новый дизайн задней панели: Pro-модели получат двухматериальный корпус с меньшим количеством стекла, что сделает их более прочными.
- 48 Мп телеобъектив: улучшенное масштабирование для моделей Pro.
- Процессор A19: новые модели получат A19 или A19 Pro – более эффективные, но все еще 3-нм чипы.
- Улучшенное охлаждение и покрытие дисплея: антибликовое стекло и лучшая система рассеивания тепла.
Сомнительные новации
- Горизонтальная панель камеры: Pro и Air модели получат камеру, которая тянется поперек задней панели – решение спорное как визуально, так и эргономично.
- Отказ от титана: замена титана на алюминий в Pro-моделях вызывает вопросы по долговечности.
- Новый модем C1: iPhone 17 Air, вероятно, будет иметь собственный модем Apple, не поддерживающий mmWave 5G.
- Пониженное расположение логотипа Apple: из-за изменений конструкции, логотип может быть перенесен ниже – необычное решение, которое выглядит странно на рендерах.
- Собственный чип Wi-Fi 7: позитив в долгосрочной перспективе, но малозаметный для пользователя.
То, что вызывает скепсис
- Рост цен: вероятное повышение цен из-за пошлин и роста затрат на производство.
- Однообъективная камера в iPhone 17 Air: из-за тонкого корпуса Air получит только одну камеру, что значительно ограничивает функциональность.
- Слабая батарея в Air: тонкий корпус – меньший аккумулятор, следовательно, менее длительное время работы.
- Меньше ОЗУ в iPhone 17: базовая модель останется с 8 ГБ памяти, что может быть ограничением для функций ИИ.
- 8K-видео: такая функция будет, вероятно, доступна только в iPhone 17 Pro, но вряд ли станет массово востребованной из-за большого объема файлов.
- Механическая диафрагма: Pro-модели могут получить эту новинку, однако ее практическая польза на смартфоне остается под вопросом.
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