Какой овощ можно посадить в июле, чтобы еще успеть получить хороший урожай

Есть один овощ, который можно посадить сейчас, в июле, чтобы гарантированно вырастить урожай до этой осени.

Видео дня

В недавнем видео в TikTok эксперт по садоводству под ником @gardening.with.ish объяснил, что июль – последний месяц для посева моркови. "Если вы хотите вырастить морковь, сделайте это сейчас. Это последний момент, когда вы сможете это сделать, пока не стало слишком поздно", – подписал он ролик.

Так, рекомендуется сеять морковь тонким слоем в неглубокие лунки хорошо подготовленной почвы или в горшки с почвенным компостом.

Также эксперт советует избегать прореживания рассады, чтобы предотвратить появление морковной мухи. Лучшее время для сбора моркови – с мая по ноябрь.

Перед тем, как сеять морковь, тщательно прополите землю, затем перекопайте ее вилами, чтобы разбить твердые комки. Удалите камни и разрыхлите до нужной текстуры.

Или же замульчируйте поверхность и посейте короткорослый сорт непосредственно в мульчу. Если вы сеете семена моркови в контейнер, убедитесь, что он содержит универсальный компост без торфа.

Когда речь идет о защите ваших посевов, вам нужно быть осторожным с морковной мухой. Этот вредитель способен испортить ваш урожай, поскольку личинки прогрызают корни, оставляя отверстия, которые подвержены гниению.

Поэтому эксперт рекомендует защитить посевы, установив сетку от насекомых, которая полностью покрывает растение.

Также он советует избегать посева семян на участках, которые ранее уже использовались для выращивания моркови.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо собирать урожай моркови.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.