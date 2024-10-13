Какой праздник 13 октября в Украине: календарь событий

13 октября православные верующие чтят память мучеников священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Именины празднуют Антонины, Вениамины, Иннокентии, Никиты, Николаи, Трофимы и Златы.

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В мире отмечают Международный день скептиков, Международный день борьбы с неудачами, Международный день уменьшения опасности от бедствий, а в Украине – День профессиональных союзов, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и историчнских событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 октября

13 октября по новоюлианскому календарю – день памяти мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Мученики пострадали за свою веру во Христа в III веке, во времена правления Декия. Карп был епископом, Папилла – диаконом, а Агафоника – сестрой Папиллы. В этот день также чествуют Агафодора, он был рабом, работавшим на Папилла и Карпа. Император заставил мучеников отречься от веры и поклониться идолам, но мученики отказались. Их долго пытали, а затем казнили.

День работников государственной санитарно эпидемиологической службы установлен указом президента Украины от 5 октября 2004 года. Праздник выпадает на второе воскресенье октября. Государственный санитарно эпидемиологический надзор охватывает все сферы жизнедеятельности человека: условия проживания, труда, питания, отдыха и т.д.

Празднование Дня профессиональных союзов в Украине проходится на второе воскресенье октября. На Международной научно-практической конференции по случаю 200-летия со дня создания первой профсоюзной организации в Украине было предложено отмечать День профсоюзов ежегодно во второе воскресенье октября.

День художника отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье октября, согласно указу президента от 1998 года. В 2024 году День художника Украины выпадает на 13 октября.

Также в странах мира 13 октября отмечают:

Всемирный день борьбы с тромбозами;

День бабушек в Германии;

День парамедиков в Польше;

Национальный день полезных ископаемых в США;

Международный день костюма;

Международный день скептиков.

Исторические события 13 октября

1307 – по приказу короля Филиппа IV Красивого были одновременно арестованы все французские тамплиеры. С этой даты происходит суеверие о пятнице, 13. Магистр тамплиеров, по поверью, проклял весь род французских королей.

1675 – нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1792 – в Вашингтоне началось строительство Белого дома.

1875 – открыт Черновицкий университет.

1884 – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1957 – в СССР произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

1987 – в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1992 – в должности премьер-министра Украины утвержден Леонид Кучма.

Родившийся 13 октября

1921 – Ив Монтан, французский певец и актер.

1923 – Михаил Сикорский, украинский историк; почетный директор заповедника "Переяслав", Герой Украины

1925 – Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании.

1941 – Роберт Лорн Гантер, канадский журналист, экологист, энвайронменталист, соучредитель и первый президент "Гринпис".

В этот день умерли:

1865 – Петр Гулак-Артемовский, украинский поэт, баснописец, ректор Харьковского университета.

1919 – Карл Адольф Гьеллеруп, датский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года.

1961 – Майя Дерен, американский режиссер и актриса, хореографиня, этнографиня, поэтесса, родом из Киева.

1976 – Стефан Таранушенко, украинский искусствовед, историк архитектуры, музейщик и педагог.

2016 – Дарио Фо, итальянский драматург, режиссер, теоретик театра, художник. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1997)

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