Какой праздник 13 сентября: чем день вошел в историю
Каждая дата особенная и характеризуется определенными праздниками и историческими событиями. Поэтому каждый день можно найти повод для радости и вспоминания истории.
День 13 сентября объединяет целый ряд исторических событий, религиозных праздников и интересных международных дат. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Святого священномученика Корнилия
Одним из основных праздников этого дня является чествование святого священномученика Корнилия. Этот святой был римским сотником, ставшим христианским мучеником. Его жизнь и смерть являются примером несокрушимой веры и преданности, вдохновляющими многих верующих.
Ранее этот святой праздник приходился на 26 сентября, но с переходом на новоюлианский календарь он был перенесен на 13 число.
Международный день шоколада
Международный день шоколада – еще один интересный праздник, пришедшийся на 13 сентября. Его отмечают во многих странах мира, проводя различные акции, дегустации и празднования, посвященные этой вкусности.
День "обвинять кого-нибудь другого"
День "обвинять кого-нибудь другого" – это уникальный и веселый праздник, предлагающий людям возможность с юмором подойти к своим ошибкам или неудачам.
День Роальда Даля
День Роальда Даля отмечается в честь дня рождения знаменитого автора детских книг, который до сих пор пользуется популярностью даже среди взрослых.
Роальд Даль является автором таких классических произведений, как Чарли и шоколадная фабрика, Матильда и Грозный великан.
День позитивного мышления
13 сентября также празднуется День позитивного мышления. Целью этого праздника является популяризация оптимистического отношения к жизни и повышение общего уровня положительной энергии среди людей.
Достопримечательности 13 сентября
- 1999 год – взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе;
- 1989 год – в Украине выявлены первые больные СПИДом;
- 1960 год – президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
- 1848 – во Львовском университете создана кафедра украинского языка.
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