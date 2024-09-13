Какой праздник 13 сентября: чем день вошел в историю

Каждая дата особенная и характеризуется определенными праздниками и историческими событиями. Поэтому каждый день можно найти повод для радости и вспоминания истории.

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День 13 сентября объединяет целый ряд исторических событий, религиозных праздников и интересных международных дат. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Святого священномученика Корнилия

Одним из основных праздников этого дня является чествование святого священномученика Корнилия. Этот святой был римским сотником, ставшим христианским мучеником. Его жизнь и смерть являются примером несокрушимой веры и преданности, вдохновляющими многих верующих.

Ранее этот святой праздник приходился на 26 сентября, но с переходом на новоюлианский календарь он был перенесен на 13 число.

Международный день шоколада

Международный день шоколада – еще один интересный праздник, пришедшийся на 13 сентября. Его отмечают во многих странах мира, проводя различные акции, дегустации и празднования, посвященные этой вкусности.

День "обвинять кого-нибудь другого"

День "обвинять кого-нибудь другого" – это уникальный и веселый праздник, предлагающий людям возможность с юмором подойти к своим ошибкам или неудачам.

День Роальда Даля

День Роальда Даля отмечается в честь дня рождения знаменитого автора детских книг, который до сих пор пользуется популярностью даже среди взрослых.

Роальд Даль является автором таких классических произведений, как Чарли и шоколадная фабрика, Матильда и Грозный великан.

День позитивного мышления

13 сентября также празднуется День позитивного мышления. Целью этого праздника является популяризация оптимистического отношения к жизни и повышение общего уровня положительной энергии среди людей.

Достопримечательности 13 сентября

1999 год – взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе;

1989 год – в Украине выявлены первые больные СПИДом;

1960 год – президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;

1848 – во Львовском университете создана кафедра украинского языка.

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