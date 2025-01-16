Какой праздник 16 января в Украине: все об этом дне

16 января православные верующие отмечают праздник поклонения честным оковам святого апостола Петра. Именины празднуют Максимы, Петры, Иваны, Георгии, Несторы, Зосимы. 16 января также почитают память защитников, державших оборону Донецкого аэропорта. Дата была выбрана по инициативе самих киборгов, 242 дня защищавших этот стратегический объект. Официально День Памяти киборгов отмечается ежегодно 20 января, согласно совместному указу Минобороны и Главнокомандующему ВСУ.

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В мире отмечают Международный день острой и пряной еды, Международный день ройбуша, День здорового веса для женщин. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 января

В дни 16 и 20 января в Украине традиционно чтят память защитников Донецкого аэропорта или "киборгов". В течение 242 дней (с 26 мая 2014 по 22 января 2015) воины держали оборону стратегически важного объекта во время российско-украинской войны. Защитники Донецкого аэропорта продемонстрировали беспрецедентный героизм, преданность родине и готовность отдать жизнь за ее независимость. Бои за аэропорт объединили украинцев, продемонстрировав силу национального духа.

16 января по новому стилю отмечают день поклонения честным оковам святого апостола Петра. Этот праздник связан с заключением апостола Петра за проповедь Евангелия. По преданию, Петр был скован двумя железными цепями. Но чудесным образом ангел Божий освободил его из заточения, а цепи остались в темнице. Эти цепи, ставшие символом страданий и победы апостола Петра, впоследствии стали святыней и объектом поклонения христиан.

16 января отмечают Международный день ройбуша. Это уникальный напиток из Южной Африки, который все больше набирает популярность во всем мире благодаря своему нежному вкусу, отсутствию кофеина и полезным свойствам. Ройбуш богат антиоксидантами, витаминами и минералами. Напиток имеет сладкий, немного фруктовый вкус. Его можно пить горячим и прохладным, добавлять мед, лимон, фрукты и другие ингредиенты.

День здорового веса для женщин – неофициальный праздник, направленный на привлечение внимания к актуальной проблеме веса. Сегодня, когда идеалы красоты часто бывают недостижимыми и вредными, важно помнить, что здоровье – самая высокая ценность. Здоровый вес – это индивидуальный показатель, который зависит от многих факторов: возраста, пола, роста, типа телосложения, генетики и уровня физической активности. Не следует ориентироваться на стандарты красоты, предложенные средствами массовой информации. Важно чувствовать себя комфортно в своем теле и обладать хорошими показателями здоровья.

В странах мира 16 января отмечают:

Всемирный день The Beatles;

Международный день горячей и острой пищи;

Национальный день свободы религий в США;

День Дракона (этот день посвящен исследованиям культурного значения дракона для истории).

Исторические события 16 января

1919 – Украинская Директория объявила войну большевистской России.

1920 – в Париже состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США.

1945 – Адольф Гитлер спустился в подземный бункер, размещавшийся на глубине 18 метров под его канцелярией, и оставался в нем в течение следующих 105 дней до дня самоубийства.

1957 – в Ливерпуле открылся The Cavern Club, в котором начала выступать группа "The Beatles"

1969 – чешский студент Ян Палах совершил акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.

1969 – советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.

1991 – коалиция 28 стран во главе с США вступила в войну в Персидском заливе против Ирака, что было ответом на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт.

1997 – компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка.

2003 – Верховная Рада приняла Гражданский кодекс Украины.

2006 – Элен Джонсон-Серлиф приняла присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке.

2014 – в Украине приняты "законы о диктатуре" ("Диктаторские законы 16 января").

Кто родился 16 января

1749 – Витторио Альфьери, итальянский писатель, основатель классицистической драмы в Италии.

1820 – Иоганнес Ребманн, немецкий путешественник, открывший Килиманджаро.

1856 – Николай Кульчицкий, гистолог, профессор Харьковского университета, с 1918 – профессор Оксфордского университета.

1872 – Эдвард Гордон Крэг, английский актер, режиссер, сценограф, теоретик.

1901 – Фульхенсио Батиста, диктатор Кубы (1940–1944, 1952–1958).

1933 – Сьюзен Зонтаг, американская писательница, литературная, художественная, театральная и кинокритикиня, лауреат национальных и международных премий.

1942 – Анатолий Качан, украинский писатель и общественный деятель, лауреат премии Леси Украинки.

1948 – Джон Карпентер, американский кинорежиссер.

1966 – Василий Попадюк, украинский скрипач.

1970 – Сергей Ярунский, украинский композитор, дирижер и философ.

1974 – Кейт Мосс, английская супермодель и актриса.

В этот день умерли:

1806 – Николя Леблан, французский химик и хирург, изобретатель промышленного способа получения соды. 1912 – Георг Гайм, немецкий поэт и прозаик. 1945 – Лев Штейнберг, украинский советский дирижер и композитор. Инструментировал оперу "Тарас Бульба" Николая Лысенко и впервые в Украине поставил ее на сцене Харьковского театра оперы и балета (1924). 1989 – Дмитрий Луценко, украинский поэт-песенник, автор песни "Как тебя не любить, Киев мой!". 2002 – Роберт Генбери Браун, англо-австралийский радиоастроном. 2020 – Кристофер Руэл Толкин, писатель, литературовед, лингвист. 2023 – Джина Лоллобриджида, итальянская актриса, фотожурналистка и скульптор.

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