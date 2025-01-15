Шесть солнечных морских курортов на юге Европы: куда поехать зимой

Отдых у моря зимой – отличная возможность уйти от холода и насладиться теплом, не оставляя Европы. На юге континента расположено немало солнечных курортов, которые даже в зимний период радуют мягким климатом и ярким солнцем. Здесь можно не только расслабиться на пляже, но и исследовать местные исторические достопримечательности или попробовать средиземноморские деликатесы.

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Такие страны, как Испания, Греция или Португалия, предлагают разнообразные варианты для зимнего отпуска. К тому же такие курорты обычно менее загружены, чем в летний сезон, что создает еще более комфортные условия для отдыха.

В The Guardian посоветовали шесть лучших мест, где зима всегда солнечная. Эти места, описанные путешественниками, станут отличным выбором для тех, кто ищет побега от холодной зимы.

Лутро, Греция

Лутро, небольшая гавань на Крите, окруженная величественными Белыми горами, является настоящим скрытым сокровищем. Добраться сюда можно только на лодке или пешком, что делает это место еще более особенным и уединенным. История Лутро достигает древних времен, когда здесь находилась греческая и римская гавань Феникс. На протяжении веков это место было свидетелем различных событий, от набегов пиратов до венецианского и турецкого господства. Сегодня Лутро - это тихая и спокойная гавань, где жизнь течет медленно и размеренно.

Отдых в Лутро - это возможность насладиться тишиной, шумом моря и гостеприимством местных жителей. Здесь можно остановиться в одном из небольших отелей у самой воды и попробовать традиционные критские блюда, такие как цацики, сфакианский сырный пирог и тушеная рыба, запивая их местным розовым вином и раки.

Стромболи, Италия

Стромболи, один из самых отдаленных островов Эолийского архипелага, раскинувшийся в Тирренском море между Сицилией и Италией, – это место, где можно почувствовать себя вдали от цивилизации, в окружении дикой и волшебной природы. Остров, напоминающий детское воображение, поднимается прямо с моря, поражая своей зеленью и треугольной формой.

Главной достопримечательностью Стромболи является действующий вулкан, который регулярно выбрасывает в небо огненные брызги, за что получил название "маяк Средиземного моря". Здесь можно наблюдать за извержениями с моря во время прогулки на лодке или даже подняться на вершину вулкана.

Мантон, Франция

Мантон, расположенный на юго-востоке Франции, между итальянской границей и Монако, - это город, где солнце светит почти круглый год. Мантон славится своими сладкими лимонами, которым посвящен ежегодный фестиваль, а его микроклимат идеально подходит для выращивания цитрусовых.

Здесь стоит посетить ботанический сад Val-Rahmeh, где можно увидеть разнообразные экзотические растения, такие как помело, клементины, кисти Будды, кактусы, пальмы и банановые деревья. Также стоит прогуляться по оливковой роще Le Parc Départemental du Pian и отдохнуть на пляже Plage des Sablettes.

На местном рынке Marché des Halles можно приобрести свежие овощи, фрукты, сыры и традиционные лакомства, такие как блины из нута. Прогулка по узким улочкам старого города станет отличным завершением дня.

Сан-Висенте-де-ла-Баркера, муниципалитет в Испании

Это живописное средневековое рыболовное село, окруженное природным парком Оямбре, расположенное в Кантабрии на севере Испании. Здесь можно насладиться красотой белых песчаных пляжей, густых лесов, дюн и болот.

В Сан-Висенте можно заняться различными видами активного отдыха, такими как серфинг, каякинг и велоспорт. Также здесь есть интересные достопримечательности, такие как замок и вилла Эль Капричо Антонио Гауди. Местная кухня славится свежими морепродуктами, особенно окунем, хеком, рыбой-скорпионом и сардинами.

Умер, Хорватия

Это идеальное место для отдыха на природе. Здесь можно остановиться в глемпинге Arena One 99 Glamping, где предлагаются комфортабельные сафари-палатки и домики, расположенные среди сосен.

На территории глэмпинга есть оздоровительная зона с гидромассажными ваннами, шезлонгами, палатками для лечения и сауной с видом на лес. Здесь можно насладиться ароматом сосен, шумом моря и спокойной атмосферой.

Порту-Кову: пляжный курорт Португалии

Расположен на западном побережье Португалии, в природном парке Судоэст Алентежано небольшой городок с белыми домиками и голубыми ставнями, простирающимися до самого побережья. Здесь можно насладиться красотой диких пляжей и прогуляться по части знаменитой Рыболовной тропы.

Прая-да-Самокейра с ее кремовыми берегами и небольшими бассейнами с песком – одно из самых красивых мест на побережье. Здесь можно отдохнуть на пляже, заняться хайкингом или просто насладиться местной кухней в одном из ресторанов.

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