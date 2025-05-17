Какой праздник 17 мая в Украине: церковный календарь

17 мая – день, насыщенный событиями, памятными датами и важными международными инициативами. В этот день в Украине отмечают государственный профессиональный праздник ученых, в церковном календаре чествуют апостольскую чету Андроника и Юнию, а мировое сообщество проводит сразу несколько значимых тематических дней.

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Именины 17 мая отмечают Андроник, Степаны, Андреи и Юнии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 мая

Церковный календарь

По православному и греко-католическому календарю 17 мая почитается святой апостол Андроник и святая Иуния. Они были среди 70 апостолов – ближайших учеников Христа после 12 главных апостолов. Андроник, по преданию, был родственником апостола Павла и вместе с Юнией активно проповедовал христианство, за что оба подверглись преследованиям. И Андроника, и Юнию считают супругами, которые своей жизнью показали силу христианской веры и преданность миссии евангелизации. Их почитают как пример любви, верности и духовного служения.

День науки в Украине

17 мая в Украине отмечается День науки – официальный государственный профессиональный праздник, установленный указом президента в 1997 году. Он приходится на третью субботу мая. В этот день чествуются ученые, исследователи, научные работники всех отраслей знаний. В этот день традиционно вручаются государственные награды, премии и проходят торжества в академической среде.

Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества

Отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Международного союза электросвязи (ITU). Именно в этот день в 1865 году была основана Международная телеграфная конвенция, ставшая первым соглашением в истории глобальной связи. В 2006 году этот день объединился с темой информационного общества, поэтому сейчас праздник имеет расширенное название. Он акцентирует на важности равного доступа к цифровым технологиям и развития коммуникационных систем в глобальном масштабе.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией

Этот день основан в 2004 году в знак памяти о 17 мая 1990 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией имеет целью повышение осведомленности о дискриминации и насилии против ЛГБТК+ сообществ в разных странах. Он призывает к равенству, принятию и уважению человеческого достоинства независимо от идентичности.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией

Это важное медицинское напоминание о коварном заболевании, которое часто называют "тихим убийцей". Артериальная гипертензия – одна из основных причин инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых болезней. Цель этого дня – призвать людей контролировать свое давление, вести здоровый образ жизни и своевременно проходить медицинское обследование.

Всемирный день скрипки

Этот день посвящен не только самой скрипке, но и скрипачам, композиторам, мастерам инструментов. Он призван популяризировать классическую музыку и почтить ее роль в культурном развитии человечества.

День свободы культуры

Праздник зародился как инициатива интеллектуалов и художников, которые после Второй мировой войны боролись за защиту культуры от цензуры и тоталитаризма. День свободы культуры является напоминанием о важности открытого художественного процесса в демократическом обществе.

Европейский день борьбы с ожирением

В рамках европейских программ здравоохранения 17 мая проходит день профилактики ожирения. Мероприятие направлено на привлечение внимания к факторам риска, которые вызывают лишний вес, и поощрение активного образа жизни, здорового питания и медицинского просвещения.

Всемирный день собак

Это неформальный, но популярный праздник в честь наших четвероногих друзей. Он призван отметить роль собак в жизни человека и напомнить об ответственности владельцев, необходимости заботы о бездомных животных и гуманном обращении со всеми существами. Собака - символ преданности, защиты и безусловной любви.

Исторические события 17 мая

1718 – британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет.

1792 – на Уолл-стрит в Нью-Йорке 24 брокера заключили соглашение ("Платановый пакт"), положившее начало нью-йоркской бирже.

1861 – первое в мире туристическое бюро отправило в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж).

1877 – в бостонском офисе установлен первый в мире телефонный распределительный щит.

1887 – началась первая забастовка шахтеров Донбасса.

1916 – в Великобритании впервые в мире осуществлен переход на летнее время.

1919 – принятие ВЦИК Постановления "О лагерях принудительных работ". Создание в России двух видов лагерей: обычных и особых, для наиболее опасных врагов советской власти.

1928 – Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.

1948 – СССР официально признал Израиль.

1973 – в Белом доме начались слушания по Уотергейтскому скандалу.

1985 – начало антиалкогольной компании в СССР.

2009 – вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшая одной из самых популярных в мире.

Кто родился 17 мая

1490 – Альбрехт, первый прусский герцог.

1836 – Джозеф Норман Локьер, британский астрофизик.

1873 – Анри Барбюс, французский писатель, драматург.

1897 – Одд Гассель, норвежский химик.

1904 – Жан Габен, французский актер.

1929 – Борис Шарварко, режиссер, народный артист Украины.

1948 – Билл Бруфорд, английский композитор.

1981 – Николай Цюрик, солдат Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины.

В этот день умерли:

1510 – Сандро Боттичелли, итальянский живописец, представитель флорентийской школы.

1765 – Алекси Клод Клеро, французский математик, геодезист и астроном.

2007 – Петр Балабуев, украинский авиаконструктор.

2009 – Игорь Дмитренко, украинский физик в области сверхпроводимости и низкотемпературного материаловедения, академик.

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