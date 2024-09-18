Какой праздник 18 сентября: интересные факты об этом дне

Человечество имеет невероятную богатую и насыщенную историю. В ней каждая дата имеет свое особое уникальное значение.

Видео дня

18 сентября – это не просто очередной день в календаре, а важная дата с многочисленными интересными событиями и праздниками, отмечаемыми в разных уголках мира. Об этом более подробно рассказывает OBOZ.UA.

День памяти преподобного Евмения

18 сентября православная церковь чтит память преподобного Евмения, который был епископом Гортинским на острове Крит. Евмений славился своей мудростью, состраданием к ближним и способностью творить чудеса.

В день праздника верующие собираются на богослужение, чтобы помолиться святому и попросить его покровительства.

День памяти мучениц Софии и Ирины

В этот день почитается память святых мучениц. Их история – это рассказ об отваге и твердой вере. Они отдали свою жизнь за христианство, не отступив от своих убеждений даже во время преследований и пыток.

Международный день чтения электронных книг

Электронные книги позволяют хранить тысячи произведений в кармане, облегчая доступ к знаниям людей со всего мира. Международный день чтения электронных книг, отмечаемый 18 сентября, посвящен популяризации этого удобного формата литературы.

Международный день мониторинга качества воды

Вода – это самый важный ресурс для жизни на Земле и от ее качества зависит здоровье человечества. Международный день мониторинга качества воды был введен, чтобы повысить осведомленность о необходимости защиты водных ресурсов.

Всемирный день бамбука

Бамбук – это уникальное растение, имеющее множество применений: от строительных материалов до изготовления текстиля и бумаги. Всемирный день бамбука, отмечаемый 18 сентября, посвящен повышению осведомленности о важности бамбука в экологической и экономической сферах, а также для сохранения и развития бамбуковой промышленности.

Знаменательые события 18 сентября

96 год – Марк Кокцей Нерва становится римским императором после убийства Домициана.

1502 год – Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет совершает высадку на острове Коста-Рика.

1640 год – в Киеве начинает работу церковный собор, утверждающий катехизис для православной церкви.

1714 год – в Лондон прибывает Георг, новый король Великобритании из династии Виндзоров.

1851 год – в США выходит первый экземпляр газеты "New York Daily Times".

1886 – французский поэт Жан Мореас публикует статью, которая стала манифестом литераторов-символистов.

1901 год – митрополит Андрей Шептицкий освящает церковь Святой Троицы в Белом Камне.

1918 год – основан футбольный клуб "Валенсия".

1929 год - на Запорожском заводе "Коммунар" выпущен первый украинский комбайн.

1944 год – выходит книга "Путь к рабству" Фридриха Гаека.

1965 год – остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

1973 год – в ООН принята Федеративная Республика Германии и Немецкая Демократическая Республика.

1997 год – зарегистрирован домен Google.com.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на осень.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.