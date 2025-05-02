Какой праздник 2 мая в Украине: интересные факты
2 мая объединяет религиозные традиции, любовь к литературе и фантазии, заботу о детях и сохранение окружающей среды. Верующие чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Именины празднуют Афанасии, Борисы, Глебы, Давиды, Михаилы, Романы, Зои.
После обретения независимости Украина сохранила 1 и 2 мая как официальные выходные. Однако в 2017 году в рамках декоммунизации День международной солидарности трудящихся был переименован в День труда, а выходной 2 мая был отменен. В мире отмечают Международный день Гарри Поттера, День младенца и Всемирный день тунца. О праздниках и событиях этого дня читайте в материале OBOZ.UA.
Какие праздники отмечают 2 мая
Церковный календарь
В церковном календаре 2 мая почитается память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
Афанасий Великий жил в IV веке и был одним из величайших отцов Церкви. Благодаря его деятельности были сохранены основы православной веры. Жизнь святителя Афанасия была полна испытаний: преследований, изгнаний, борьбы за истину. Он оставил богословское наследие, имеющее большое значение для христианства и по сей день.
Международный день Гарри Поттера
2 мая почитатели Вселенной Гарри Поттера отмечают Международный день Гарри Поттера.
Эта дата была выбрана неслучайно – именно 2 мая, по сюжету книг Джоан Роулинг, произошла битва за Хогвартс, ставшая кульминацией борьбы добра и зла в волшебном мире. Праздник отмечают не только фанаты книг и фильмов, но и библиотеки, книжные магазины, тематические клубы по всему миру. Проводятся чтения, квесты, костюмированные мероприятия, обсуждение творчества Роулинг и влияние серии на мировую литературу и культуру.
День младенца
2 мая также посвящен самым маленьким – отмечается Международный день младенца. Этот день призван обратить внимание на вопросы здравоохранения детей, раннего развития, важности ухода и защиты прав малышей во всем мире.
Международный день новорожденного напоминает обществу о необходимости создания безопасных и благоприятных условий для роста детей. Медицинские учреждения, благотворительные фонды и семейные организации в этот день часто проводят информационные кампании, акции и мероприятия по поддержке детей и их семей.
Всемирный день тунца
Еще один важный праздник 2 мая – Всемирный день тунца, что подчеркивает необходимость ответственного рыболовства и сохранения океанических ресурсов. Тунец является одной из самых ценных промысловых рыб, и чрезмерный улов приводит к угрозе исчезновения отдельных видов.
Исторические события 2 мая
- 1312 – Папа Римский Климент V передал имущество тамплиеров Ордену госпитальеров.
- 1611 – опубликована первая официально санкционированная англоязычная версия Библии – "Библия короля Иакова" (KJV, King James Version)
- 1668 – Первый Аахенский мир, заключенный между Францией и Испанией.
- 1848 – во Львове была создана первая украинская политическая организация – Главный Русский Совет.
- 1892 – в Киеве запустили электрический трамвай.
- 1945 – командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции.
- 1982 – во время Фолклендской войны британская атомная субмарина утопила аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".
- 2011 – по утверждению администрации США, в эту ночь в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), был убит Осама бен Ладен.
- 2014 – в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек.
Кто родился 2 апреля
- 1772 – Новалис, немецкий писатель, поэт, мистик. Один из видных представителей германского романтизма.
- 1859 – Джером Клапка Джером, английский писатель.
- 1876 – Мирон Кордуба, украинский ученый, публицист, историк, писатель.
- 1877 – Владимир Лучицкий, украинский геолог и петрограф.
- 1891 – Юрий Тютюнник, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР.
- 1975 – Дэвид Бекхэм, английский футболист.
- 1993 – Кизило Андрей Александрович, майор ВСУ, Герой Украины.
- 2015 – Шарлотта, принцесса Уэльская, правнучка королевы Елизаветы II.
В этот день умерли:
- 1519 – Леонардо да Винчи, итальянский художник, архитектор, инженер и учёный.
- 1857 – Альфред де Мюссе, французский поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма.
- 1900 – Иван Айвазовский, украинский живописец-маринист армянского происхождения
- 1986 – Валерий Полевой, украинский композитор.
- 2005 – Роберт Лорн Гантер, канадский журналист, экологист, энвайронменталист, соучредитель и первый президент "Гринпис".
- 2011 – Осама бен Ладен, лидер террористической организации "Аль-Каида".
- 2015 – Иван Терлецкий, воин УПА, политзаключенный.
- 2022 – Даниил Сафонов, офицер патрульной полиции Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (посмертно).
Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на май.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.