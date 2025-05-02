Какой праздник 2 мая в Украине: интересные факты

2 мая объединяет религиозные традиции, любовь к литературе и фантазии, заботу о детях и сохранение окружающей среды. Верующие чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Именины празднуют Афанасии, Борисы, Глебы, Давиды, Михаилы, Романы, Зои.

Видео дня

После обретения независимости Украина сохранила 1 и 2 мая как официальные выходные. Однако в 2017 году в рамках декоммунизации День международной солидарности трудящихся был переименован в День труда, а выходной 2 мая был отменен. В мире отмечают Международный день Гарри Поттера, День младенца и Всемирный день тунца. О праздниках и событиях этого дня читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 2 мая

Церковный календарь

В церковном календаре 2 мая почитается память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

Афанасий Великий жил в IV веке и был одним из величайших отцов Церкви. Благодаря его деятельности были сохранены основы православной веры. Жизнь святителя Афанасия была полна испытаний: преследований, изгнаний, борьбы за истину. Он оставил богословское наследие, имеющее большое значение для христианства и по сей день.

Международный день Гарри Поттера

2 мая почитатели Вселенной Гарри Поттера отмечают Международный день Гарри Поттера.

Эта дата была выбрана неслучайно – именно 2 мая, по сюжету книг Джоан Роулинг, произошла битва за Хогвартс, ставшая кульминацией борьбы добра и зла в волшебном мире. Праздник отмечают не только фанаты книг и фильмов, но и библиотеки, книжные магазины, тематические клубы по всему миру. Проводятся чтения, квесты, костюмированные мероприятия, обсуждение творчества Роулинг и влияние серии на мировую литературу и культуру.

День младенца

2 мая также посвящен самым маленьким – отмечается Международный день младенца. Этот день призван обратить внимание на вопросы здравоохранения детей, раннего развития, важности ухода и защиты прав малышей во всем мире.

Международный день новорожденного напоминает обществу о необходимости создания безопасных и благоприятных условий для роста детей. Медицинские учреждения, благотворительные фонды и семейные организации в этот день часто проводят информационные кампании, акции и мероприятия по поддержке детей и их семей.

Всемирный день тунца

Еще один важный праздник 2 мая – Всемирный день тунца, что подчеркивает необходимость ответственного рыболовства и сохранения океанических ресурсов. Тунец является одной из самых ценных промысловых рыб, и чрезмерный улов приводит к угрозе исчезновения отдельных видов.

Исторические события 2 мая

1312 – Папа Римский Климент V передал имущество тамплиеров Ордену госпитальеров.

1611 – опубликована первая официально санкционированная англоязычная версия Библии – "Библия короля Иакова" (KJV, King James Version)

1668 – Первый Аахенский мир, заключенный между Францией и Испанией.

1848 – во Львове была создана первая украинская политическая организация – Главный Русский Совет.

1892 – в Киеве запустили электрический трамвай.

1945 – командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции.

1982 – во время Фолклендской войны британская атомная субмарина утопила аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".

2011 – по утверждению администрации США, в эту ночь в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), был убит Осама бен Ладен.

2014 – в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Кто родился 2 апреля

1772 – Новалис, немецкий писатель, поэт, мистик. Один из видных представителей германского романтизма.

1859 – Джером Клапка Джером, английский писатель.

1876 – Мирон Кордуба, украинский ученый, публицист, историк, писатель.

1877 – Владимир Лучицкий, украинский геолог и петрограф.

1891 – Юрий Тютюнник, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР.

1975 – Дэвид Бекхэм, английский футболист.

1993 – Кизило Андрей Александрович, майор ВСУ, Герой Украины.

2015 – Шарлотта, принцесса Уэльская, правнучка королевы Елизаветы II.

В этот день умерли:

1519 – Леонардо да Винчи, итальянский художник, архитектор, инженер и учёный.

1857 – Альфред де Мюссе, французский поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма.

1900 – Иван Айвазовский, украинский живописец-маринист армянского происхождения

1986 – Валерий Полевой, украинский композитор.

2005 – Роберт Лорн Гантер, канадский журналист, экологист, энвайронменталист, соучредитель и первый президент "Гринпис".

2011 – Осама бен Ладен, лидер террористической организации "Аль-Каида".

2015 – Иван Терлецкий, воин УПА, политзаключенный.

2022 – Даниил Сафонов, офицер патрульной полиции Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (посмертно).

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на май.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.