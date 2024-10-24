Какой праздник 24 октября: интересные факты и события

24 октября православные верующие чтят память священномученика Арефа и тех, кто с ним. Именины празднуют Александры, Анатолии, Виктории, Зинаиды, Илларионы, Иосифы, Львы, Макары и Моисеи.

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В мире отмечается Всемирный день кенгуру, День ООН, Неделя разоружения (24-30 октября), Всемирный день борьбы с полиомиелитом и Международный день действий в защиту климата. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 октября

24 октября по новоюлианскому календарю – день памяти мученика Арефа. Ареф был христианским священником в Египте в III веке и жил во время преследований христиан. Мученик отказался отречься от христианства и поклониться идолам, за что он был приговорен к казни.

24 октября – Международный день действий в защиту климата. Это формат протеста прямого действия, инициированный экологами 2005 г. в связи с Глобальной климатической кампанией. Основное внимание в этот день уделяется информированию о влиянии человека на глобальное потепление.

День ООН отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи. 24 октября 1945 г., после того, как большинство государств-учредителей ратифицировали договор о создании всемирного органа, была официально создана Организация Объединенных Наций.

Также в странах мира 24 октября отмечают:

Всемирная неделя медийной и информационной грамотности;

День индонезийского врача;

День еды в США;

День астрономии в Аргентине;

День библиотек в Испании;

День суэцкой победы в Египте.

Выдающиеся исторические события 24 октября

1648 – Вестфальский мир, закончилась Тридцатилетняя война (1618–1648) в Европе.

1857 – в Шеффилде (Великобритания) основан первый в мире футбольный клуб.

1861 – президент США Авраам Линкольн получил телеграфное сообщение из Калифорнии – это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории.

1929 – Черный четверг и начало Великой депрессии.

1941 – немецкая армия вошла в Харьков.

1945 – торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

1952 – Дуайт Эйзенхауэр объявил войну в Корее "крестовым походом против коммунизма".

1956 – в Венгрию для подавления революции введены советские войска.

1960 – на стартовой площадке космодрома Байконур за полчаса до первого пуска взорвалась

1991 – Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины.

Родившийся 24 октября

1632 – Антони Ван Левенгук, нидерландский естествоиспытатель, основатель микроскопии.

1804 – Вильгельм Эдуард Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.

1947 – Кевин Клайн, американский актер, лауреат "Оскара".

1985 – Уэйн Руни, английский футболист.

В этот день умерли:

1601 – Тихо Браге, датский астроном, астролог и алхимик.

1957 – Кристиан Диор, французский модельер одежды, основатель модного дома Christian Dior.

2011 – Джон Маккарти, американский информатик и исследователь мышления, автор термина "искусственный интеллект", создатель языка LISP.

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