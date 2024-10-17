Когда в 2024 году начинается Рождественский пост: дата по новому календарю

Каждый год перед Рождеством православные христиане по традиции соблюдают пост. Но после смены даты празднования рождения Христа сместились и его даты.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь начинается и заканчивается Рождественский пост. А также какие ограничения он вводит.

Когда начинается Рождественский пост

После перехода Православной церкви Украины и Украинской грекок-католической церкви на новоюлианский календарь, Рождество в нашей стране начали отмечать 25 декабря. Это означает, что и начало поста сместилось на 13 дней назад. Теперь Рождественский пост начинается 15 ноября. А завершается 24 декабря – в Сочельник.

Впрочем, некоторые верующие остались на старом календаре, и для них Рождество наступает 7 января. В таком случае предпраздничные постные дни проходят с 28 ноября по 6 января.

Значение Рождественского поста

Как и любой другой пост – однодневный или многодневный – Рождественский имеет целью призвать верующих отвергнуть земное и позаботиться о своей душе. В это время следует воздерживаться от мясной и молочной пищи, чрезмерного веселья и негативных эмоций. Рекомендуется много молиться и делать добрые дела.

В общем, Рождественский или, как его еще называют, Филипповский пост длится 40 дней. Он второй по продолжительности после Великого и несколько слабее по ограничениям. Так рыбу можно употреблять в выходные и по праздникам, а масло ограничивается в основном только в среду и пятницу.

Кому можно не соблюдать пост

Некоторым людям разрешается не соблюдать пост вообще. Например, это касается тяжело работающих, в том числе военных и гражданских на прифронтовых территориях. Послабления распространяются на людей со слабым здоровьем, которым ограничения в пище могут повредить. Ограничения снимаются и для беременных женщин и кормящих младенцев грудью. Он поста освобождаются дети в возрасте до 14 лет.

Завершение поста

Завершается Рождественский пост семейным ужином в Сочельник. Торжественное застолье должно быть все еще постным, зато блюд подают по традиции 12. Главным из них является кутья – сладкая зерновая каша, символ достатка и здоровья.

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