Когда Пасха в 2025 году: православные и католики будут праздновать в один день

В следующем году христиане впервые почти за 10 лет объединятся в праздновании одного из важнейших церковных событий – Пасхи. В 2025 году Воскресение Христово придется на 20 апреля.

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В этом году католики и православные верующие снова будут отмечать Пасху одновременно. Последний раз это случалось в 2017 году. Причина такого редкого сходимости – переход большинства украинских церквей на новоюлианский календарь, информирует OBOZ.UA.

В следующий раз католики и православные верующие будут праздновать Пасху одновременно в 2028 году.

Почему дата Пасхи меняется каждый год

Дата празднования Пасхи не фиксирована и ежегодно меняется. Это связано с тем, что Пасха – это переходный праздник, определяемый по лунно-солнечному циклу. Традиционно его празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния весны.

Почему католики и православные иногда празднуют Пасху в разные дни

Исторически сложилось так, что западные и восточные христиане использовали разные календари для исчисления даты Пасхи. Этот раскол возник в древности и сохранился до наших дней. Однако с переходом большинства украинских церквей на новоюлианский календарь ситуация постепенно меняется.

Что такое новоюлианский календарь

Новоюлианский календарь – это реформа юлианского календаря, которая приближает его к солнечному времени. Переход на этот календарь позволяет православным церквям праздновать недвижимые праздники одновременно с католиками и протестантами.

Пасха: интересные факты

Пасха — один из самых больших и окончательных христианских праздников, символизирующий воскресение Иисуса Христа из мертвых. Этот праздник является центральной поддержкой христианской веры после воскресения Христа победой над смертью, а также гарантией вечной жизни для всех верующих.

Пасха имеет библейское происхождение и связана с событиями Страстной недели, особенно Страстной пятницы, когда Иисус был распят, и Пасхального воскресенья, когда он воскрес. Эти события упоминаются в Евангелиях Нового Завета и являются ключевыми в христианской теологии.

Пасха также совпадает с еврейским праздником Песах, напоминающим об освобождении евреев из египетского рабства. Хотя эти праздники имеют иное значение, между ними существует связь: Христос принес себя в жертву для спасения людей.

Пасхальные традиции варьируются в зависимости от страны и конфессии, но основные элементы празднования остаются общими. Празднование начинается с ночного богослужения, во время которого верующие освящают паски, яйца и другие блюда.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, почему разные христианские церкви празднуют Пасху по-разному.

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