Какой праздник 24 сентября в мире и в Украине
24 сентября православные верующие чтят память первомученицы равноапостольной Теклы. Именины празднуют Владиславы, Сергеи, Степаны, Теодосии и Текли.
В мире отмечают Международный день сопровождения и транспортировки торговых грузов, Всемирный день исследований рака и День Honda Motor, а в Украине – День дошколья. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 24 сентября
24 сентября по новоюлианскому календарю – день памяти первомученицы равноапостольной Текли. Жизнь Текли описана в апокрифе "Деяния Павла и Текли", датируемом II веком. Текля родилась в городе Икония в зажиточной семье. Родители девочки исповедовали язычество. Юную Теклю обручили богатым юношей – и девушка сперва была не против свадьбы, но в то время в городе находился апостол Павел, выслушав проповеди которого Текля увлеклась новой верой и решила не вступать в брак. Она захотела посвятить жизнь служению. Правитель города приказал арестовать апостола. Текля тайно посещала Павла в тюрьме, отдавая тюремщикам свои драгоценности. Родители Текли, узнав, куда исчезает их золото, отвели дочь к правителю, который приказал сжечь ее живьем. Внезапно поднялся сильный ветер, хлынул ливень – и пламя погасло. Текля покинула родной город и вместе с апостолом отправилась в Антиохию.
24 сентября в Украине отмечают День работника дошкольного образования. Отмечать День дошколя начали в 2006 году по инициативе общеукраинских изданий для работников дошкольного образования.
Всемирный день исследований рака установлен с целью повышения осведомленности о важности исследований онкологических болезней. Целью мер является поддержка и продвижение исследований, профилактики и раннего выявления рака как ключевого элемента в борьбе с этим заболеванием.
В этот день также отмечают:
- День системного аналитика;
- День Конституции Камбоджи;
- День Новой Каледонии;
- День водителя автобуса в Аргентине;
- Национальный день знаков препинания в США.
Исторические события 24 сентября
- 1852 – француз Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем.
- 1941 – начало спецоперации НКВД СССР по уничтожению центра оккупированного немцами Киева. Подрывались заранее тайно заминированные советскими диверсантами жилые дома и объекты инфраструктуры. Взрывы продолжались в течение пяти дней с 24 по 28 сентября. Было уничтожено 940 построек, погибли тысячи мирных жителей города и сотни немецких военных, более 50 тысяч киевлян остались без жилья.
- 1960 – в США спущен на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз".
- 1989 – Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею.
- 1993 – Минюст Украины зарегистрировал Организацию украинских националистов (ОУН).
- 1995 – Украина отклонила предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Белоруссией и Россией.
- 2004 – во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске было совершено "яичное покушение" на Виктора Януковича.
Кто родился 24 сентября
- 1749 – Хосе де Рибас, первый градоначальник Одессы.
- 1801 – Михаил Остроградский, украинский математик и механик.
- 1896 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.
- 1923 – Николай Подолян, украинский поэт, публицист, журналист.
- 1924 – Нина Бочарова, украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.
- 1993 – Бен Платт, американский актер, автор песен и исполнитель.
В этот день умерли:
- 1534 – Михаил Глинский, украинский князь, государственный деятель, руководитель антипольского восстания в нач. XVI ст.
- 1541 – Теофраст Парацельс, самый знаменитый врач Европы.
- 1820 – Иван Срезневский, профессор красноречия, поэзии и славянских языков Харьковского университета.
- 1991 – Доктор Сюз, американский детский писатель и мультипликатор ("Как Гринч украл Рождество").
- 2004 – Франсуаза Саган, французская писательница.
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