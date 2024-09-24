Какой праздник 24 сентября в мире и в Украине

24 сентября православные верующие чтят память первомученицы равноапостольной Теклы. Именины празднуют Владиславы, Сергеи, Степаны, Теодосии и Текли.

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В мире отмечают Международный день сопровождения и транспортировки торговых грузов, Всемирный день исследований рака и День Honda Motor, а в Украине – День дошколья. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 сентября

24 сентября по новоюлианскому календарю – день памяти первомученицы равноапостольной Текли. Жизнь Текли описана в апокрифе "Деяния Павла и Текли", датируемом II веком. Текля родилась в городе Икония в зажиточной семье. Родители девочки исповедовали язычество. Юную Теклю обручили богатым юношей – и девушка сперва была не против свадьбы, но в то время в городе находился апостол Павел, выслушав проповеди которого Текля увлеклась новой верой и решила не вступать в брак. Она захотела посвятить жизнь служению. Правитель города приказал арестовать апостола. Текля тайно посещала Павла в тюрьме, отдавая тюремщикам свои драгоценности. Родители Текли, узнав, куда исчезает их золото, отвели дочь к правителю, который приказал сжечь ее живьем. Внезапно поднялся сильный ветер, хлынул ливень – и пламя погасло. Текля покинула родной город и вместе с апостолом отправилась в Антиохию.

24 сентября в Украине отмечают День работника дошкольного образования. Отмечать День дошколя начали в 2006 году по инициативе общеукраинских изданий для работников дошкольного образования.

Всемирный день исследований рака установлен с целью повышения осведомленности о важности исследований онкологических болезней. Целью мер является поддержка и продвижение исследований, профилактики и раннего выявления рака как ключевого элемента в борьбе с этим заболеванием.

В этот день также отмечают:

День системного аналитика;

День Конституции Камбоджи;

День Новой Каледонии;

День водителя автобуса в Аргентине;

Национальный день знаков препинания в США.

Исторические события 24 сентября

1852 – француз Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем.

1941 – начало спецоперации НКВД СССР по уничтожению центра оккупированного немцами Киева. Подрывались заранее тайно заминированные советскими диверсантами жилые дома и объекты инфраструктуры. Взрывы продолжались в течение пяти дней с 24 по 28 сентября. Было уничтожено 940 построек, погибли тысячи мирных жителей города и сотни немецких военных, более 50 тысяч киевлян остались без жилья.

1960 – в США спущен на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз".

1989 – Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею.

1993 – Минюст Украины зарегистрировал Организацию украинских националистов (ОУН).

1995 – Украина отклонила предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Белоруссией и Россией.

2004 – во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске было совершено "яичное покушение" на Виктора Януковича.

Кто родился 24 сентября

1749 – Хосе де Рибас, первый градоначальник Одессы.

1801 – Михаил Остроградский, украинский математик и механик.

1896 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1923 – Николай Подолян, украинский поэт, публицист, журналист.

1924 – Нина Бочарова, украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

1993 – Бен Платт, американский актер, автор песен и исполнитель.

В этот день умерли:

1534 – Михаил Глинский, украинский князь, государственный деятель, руководитель антипольского восстания в нач. XVI ст.

1541 – Теофраст Парацельс, самый знаменитый врач Европы.

1820 – Иван Срезневский, профессор красноречия, поэзии и славянских языков Харьковского университета.

1991 – Доктор Сюз, американский детский писатель и мультипликатор ("Как Гринч украл Рождество").

2004 – Франсуаза Саган, французская писательница.

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