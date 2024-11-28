Какой праздник 28 ноября: интересные факты об этом дне

28 ноября православные верующие чтят память святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха. Именины празднуют Степаны, Василии и Григории.

Видео дня

В мире отмечают День Благодарения, День Красной планеты, а в Украине – День работника системы финансового мониторинга. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 ноября

26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобного мученика Стефана Нового. Стефан родился в 1896 году в селе Липовец на Волыни. В 1921 году он пришел в монастырь, где принял постриг и стал игуменом. Стефан прославился своей духовной силой и верой, он помогал бедным и нуждающимся. В 1937 году он был арестован советскими властями и после допросов расстрелян.

Также верующие чтят память Иринарха Севастийского – раннехристианского мученика, жившего во времена гонений при императоре Диоклетиане.

28 ноября отмечается День работника системы финансового мониторинга Украины. Праздник установлен указом президента от 28 ноября 2020 года. Сотрудники системы финансового мониторинга осуществляют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Дня благодарения в США отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября в США и во второй понедельник октября в Канаде. Традиционно в День благодарения запекают индейку и собираются всей семьей за столом. Праздник впервые был отмечен в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Назывался он – День благодарения Господу за урожай и помощь индейцев. Еще Джордж Вашингтон предложил ежегодно отмечать День благодарения как общий национальный праздник.

Также в странах мира 28 ноября отмечают:

День Независимости Мавритании;

День Флага и Независимости Республики Албания;

День тостов по-французски в США;

Национальный день бездомных в Испании;

Национальный день глухих в Мексике.

Исторические события 28 ноября

1520 – Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий.

1654 – началась оборона казацкой крепости Буша (на Подолье) от войск Речи Посполитой (30 ноября защитники взорвали себя вместе с крепостью).

1917 – Совет народных комиссаров направил послам Великобритании, Франции, США и ряду других стран ноту с предложением об объявлении перемирия на всех фронтах и начале переговоров о мире.

1918 – Эстония испытала военную агрессию со стороны Российской СФРР, началась Освободительная война эстонского народа (1918–1920).

1943 – в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех государств антигитлеровской коалиции – Й.Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания).

1994 – первая попытка оккупационных федеральных сил России штурмовать столицу Чеченской Республики Ичкерия.

2000 – начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Л. Кучмы по поводу убийства Георгия Гонгадзе.

2006 – Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

2013 – создано народное движение Правого Сектора.

2016 – в авиакатастрофе погибла большая часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе" (2016).

Кто родился 28 ноября

1631 – Абрагам Брейгель, фламандский живописец эпохи барокко, мастер натюрмортов.

1632 – Жан Батист Люлли, французский композитор, скрипач, создатель французской национальной оперы.

1757 – Уильям Блэйк, английский поэт, художник и гравер.

1881 – Стефан Цвайг, австрийский писатель.

1908 – Клод Леви-Строс, французский антрополог, этнограф, социолог и культуролог.

1957 – Сергей Проскурня, украинский режиссер.

1990 – Илья Ахметгареев, служащий ГСЧС Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1954 – Энрико Ферми, американский физик итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии (1938), один из создателей первой атомной бомбы (1945).

1970 – Алла Горская, украинская художница и общественный деятель.

1998 – Богдан Гнатюк, один из создателей американской ракетной техники.

2000 – Николай Бидняк, украинский живописец, график, иконописец.

2008 – Петр Хмарук, политический и общественный деятель, организатор антисоветского движения сопротивления в РСФСР.

2010 – Лесли Нильсен, известный американский комедийный актер.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных постов на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.