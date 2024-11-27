Главный тренд сезона: Дженнифер Лопес показала неожиданный маникюр

Певицу и актрису Дженнифер Лопес трудно назвать человеком, часто экспериментирующим со своими бьюти-образами. Если с одеждой она готова идти на любой риск, макияж и маникюр – не та сфера, где она прибегает к радикальным шагам.

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Однако даже Джей Ло время от времени решает пойти на эксперимент с горячими трендами, в частности в маникюре. Именно такой дизайн ногтей она показала своим подписчикам в Instagram. Звезда выбрала для себя ультрамодный цвет лака.

Этой зимой на пике популярности все оттенки бордового. И именно ради этого тренда Лопес отошла от своего обычного молочно-розового маникюра. Для бранча, посвященного выходу ее нового фильма "Неудержимый", звезда сделала длинные ногти, которые полностью покрыла лаком цвета Black Cherry. Такой маникюр стал ярким акцентом в полностью чёрном образе Джей Ло.

Примечательно, что этот оттенок, который называют мрачным, тяжелым и зимним, начал набирать обороты еще летом, когда в тренды входят светлые и яркие цвета. Многие звезды испытали на себе разные оттенки бордового и остались довольны.

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